Theo đó, lúc 8h, giờ Hà Nội, giá giao ngay giảm gần 2 USD, xuống sát 1.319 USD mỗi ounce. Mức giá này tương đương 35,51 triệu đồng một lượng. Trong khi đó, thị trường trong nước mở cửa phiên hôm nay niêm yết quanh 36,36-36,45 triệu đồng, cao hơn giá thế giới lần lượt 850.000 và 940.000 đồng.

Giá vàng trong nước tiếp tục cao hơn thế giới gần cả triệu đồng mỗi lượng.

Các nhà phân tích cho rằng, giá vàng tuần này sẽ chịu áp lực giảm do chỉ số đồng USD khả năng đi lên. Cuối tuần rồi, bà Janet Yellen - Chủ tịch Cục dự trữ liên bang Mỹ - Fed trong bài phát biểu của mình tại Hội nghị các nhà lãnh đạo ở Jackson Hole cho biết, hiện nay thị trường lao động nước này đã cải thiện đáng kể và là tiền đề cho sự tăng trưởng kinh tế. Do đó, khả năng tăng lãi suất cũng rất rõ ràng. Điều này đã giúp đồng USD đi lên so với các đồng tiền khác trong rổ tiền tệ.

Trong phiên cuối tuần trước, giá vàng giao ngay chốt ngày ở 1.321 USD, giảm nhẹ hơn một USD. Vào thứ Sáu tuần này, báo cáo việc làm tháng 8 sẽ được công bố và là dữ liệu quan trọng trước khi diễn ra cuộc họp của Ủy ban thị trường mở liên bang Mỹ - FOMC sẽ được tổ chức vào ngày 20-21/9 tới và đang được các nhà đầu tư kỳ vọng sẽ tăng lãi suất.

Tuy nhiên, hiện nay các nhà đầu tư bán lẻ vẫn lạc quan về vàng. "Tôi biết có những nhà đầu tư vẫn mua vàng với dự đoán giá cao hơn cũng như họ tự bảo vệ mình chống lại biến động thị trường", George Milling - Stanley, người đứng đầu nhóm nghiên cứu chiến lược vàng tại State Street Global Advisors nói.

Hơn nữa, trong tháng 9 tới, Ngân hàng Trung ương châu Âu cũng sẽ tổ chức cuộc họp chính sách tiền tệ và các chuyên gia hy vọng Chủ tịch ECB Mario Draghi cho tín hiệu kích thích kinh tế tại cuộc họp này. Bất kỳ biện pháp kích thích kinh tế nào của ECB cũng sẽ có lợi cho vàng.

Hoài Thu