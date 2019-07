Theo chủ đầu tư, dự án căn hộ The Terra - An Hưng ra mắt thu hút cả nghìn khách hàng tham dự.

Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest vừa tổ chức lễ giới thiệu và mở bán đợt một dự án The Terra - An Hưng, thu hút hơn 1.000 khách hàng tham gia. Thông tin về dự án, chính sách bán hàng được tái hiện bằng công nghệ 3D mapping, kỹ thuật tương tác hiện đại, giúp khách hàng có cái nhìn chân thực về The Terra - An Hưng.

Dự án chung cư The Terra - An Hưng nằm tại khu đô thị mới An Hưng, phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội. Dự án có 166 căn thấp tầng, 1.328 căn hộ chung cư gồm 3 tòa tháp cao 45 tầng. Ngoài ra, chung cư còn có 2 tầng hầm và 3 tầng nổi để xe.

Tổng quan dự án The Terra - An Hưng.

Điểm nổi bật của dự án là thiết kế hệ thống cầu kính nằm tại tầng 33 nối liền 3 tòa tháp chung cư. Từ đây, cư dân có thể ngắm cảnh quan toàn khu và thành phố về đêm.

Theo chủ đầu tư Văn Phú - Invest, thiết kế này còn mang mục đích đảm bảo an toàn, phòng trường hợp xảy ra hỏa hoạn, cư dân có thể di chuyển giữa các tòa dễ dàng. Tại đây còn bố trí các phòng lánh nạn với lương thực, nước uống và thiết bị hỗ trợ cần thiết cho công tác cứu hộ cứu nạn.

"Các khách mời có mặt tại lễ ra mắt đều ấn tượng với thiết kế này. Theo thống kê của Văn Phú - Invest, hàng trăm người quyết định đặt cọc mua căn hộ sau khi giới thiệu xong dự án", vị đại diện chủ đầu tư nói.

"Tôi tìm hiểu thông tin về dự án từ lâu và đã làm việc với sàn phân phối để lựa chọn căn thích hợp. Tuy nhiên, nhiều khách hàng đến tham dự và đưa ra quyết định nhanh chóng nên tôi sợ hết căn đẹp theo đúng nhu cầu. Cũng may, vợ chồng tôi là một trong những người may mắn sở hữu căn hộ tại dự án", chị Lê Phương Lan ở (Hà Đông, Hà Nội) chia sẻ.

Bể bơi bốn mùa mang phong cách hiện đại.

Cầu kính là một trong hàng chục tiện ích được chủ đầu tư Văn Phú - Invest đưa vào The Terra - An Hưng. Bên cạnh đó, cư dân còn được thừa hưởng những những tiện nghi từ khu trung tâm thương mại sầm uất, bể bơi bốn mùa, nhà trẻ, cầu kính trên cao, 5 tầng để xe rộng rãi...

Ngoài thiết kế ấn tượng, chính sách bán hàng linh hoạt cũng là yếu tố giúp dự án thu hút khách hàng. Các căn hộ có giá bán từ 22,5 triệu đồng mỗi m2. Những khách hàng giao dịch trong đợt đầu còn được chủ đầu tư dành nhiều ưu đãi như ngân hàng hỗ trợ vay tới 70% với lãi suất 0% đến khi nhận bàn giao căn hộ. Ngoài ra, tỷ lệ thanh toán mỗi đợt dao động 10-15%, thanh toán 50% đến khi nhận nhà.

Ông Đoàn Châu Phong - Phó tổng giám đốc Văn Phú - Invest khẳng định, với định hướng xuyên suốt là "hợp tác - phát triển - bền vững", công ty luôn đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu.

"Chúng tôi tạo dựng những sản phẩm bất động sản chất lượng cao, đi cùng các tiện ích tạo không gian sống thanh bình, an lạc, hài hòa giữa quyền lợi của chủ đầu tư và lợi ích chung của cộng đồng... Dự án The Terra - An Hưng sẽ là nơi mang lại tổ ấm cho những gia đình, đúng với tinh thần "gia an vạn sự hưng"', ông Phong nhấn mạnh.

Ông Đoàn Châu Phong - Phó tổng giám đốc Văn Phú - Invest phát biểu tại sự kiện.

Theo đại diện công ty, The Terra - An Hưng thể hiện tính sáng tạo và sự chăm chút trong từng sản phẩm của Văn Phú - Invest. Sau hơn 15 gia nhập thị trường, doanh nghiệp dần khẳng định vị thế trowng lĩnh vực bất động sản Việt Nam với nhiều dự án tầm cỡ, góp phần thay đổi diện mạo thủ đô như khu đô thị Văn Phú - Hà Đông, dự án The Terra - Hào Nam, The Văn Phú Victoria, Grandeur Palace Giảng Võ...

Tâm Anh