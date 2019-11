TP HCM Tập đoàn vật liệu từ Pháp Saint-Gobain đã ứng dụng nhiều giải pháp vật liệu nhẹ, tiện nghi vào văn phòng tại Việt Nam giúp nhân viên làm việc hiệu quả.

Không gian đa tiện nghi ứng dụng hàng loạt vật liệu nhẹ

Theo đại diện Saint-Gobain Việt Nam, dẫn chứng thuyết phục khách hàng tốt nhất về chất lượng sản phẩm của công ty chính là việc sử dụng hiệu quả những sản phẩm mình làm ra. Ứng dụng nguyên lý cơ bản đó kết hợp mong muốn tạo một môi trường làm việc hiệu quả cho nhân viên, Saint-Gobain đã gây ấn tượng mạnh với văn phòng mới tại quận 2, TP HCM.

Văn phòng tạo ra một không gian mẫu chuẩn mực cho tiêu chuẩn văn phòng đa tiện nghi, kết nối, sáng tạo từ nhóm vật liệu nhẹ.

Không gian hiện đại của văn phòng của Saint-Gobain ở TP HCM.

Văn phòng được thiết kế dựa trên khái niệm 3C, chú trọng đến các yếu tố như Feel (tiện nghi nhiệt) - See (tiện nghi thẩm mỹ) - Hear (tiện nghi âm thanh) - Breath (Tiện nghi chất lượng không khí). Điều này giúp không gian văn phòng của Saint-Gobain không chỉ hiện đại mà còn có nhiều tính năng đặc biệt.

Đó là tổ hợp các phòng ban đều được trang bị hệ thống trần, tường cách âm, giảm âm vang tối đa cùng với hệ thống thông gió, điều hòa ổn định. Đặc biệt là giải pháp trải nghiệm chất lượng không khí hoàn toàn mới từ tấm trần Rigitone tích hợp công nghệ Activ’Air, giúp hấp thu toàn bộ khí formaldehyde độc hại cho sức khỏe con người.

Các không gian làm việc được chú trọng giải quyết những vấn đề về tiêu âm, cách âm.

Bên cạnh đó, hầu hết tường ngăn tại các phòng họp đều sử dụng tấm Habito cứng chắc, với khả năng chịu va đập cao và thuận tiện trong việc treo các thiết bị phục vụ công việc.

Nhằm tạo những nét ấn tượng riêng, một số mảng tường tại văn phòng được thiết kế tinh tế từ 2 sản phẩm tấm xi măng sợi DURAflex và DURAwood. Sắc màu và bề mặt thô mộc sản phẩm tạo cảm giác thư giãn, kích thích tiềm năng sáng tạo cho mỗi nhân viên.

Nơi truyền cảm hứng kinh doanh cho nhân viên

Đại diện Saint-Gobain cho biết, diện mạo văn phòng được thay đổi bằng chính vật liệu do tập đoàn cung cấp, là chiến lược nhằm khẳng định về chất lượng và độ an toàn của các sản phẩm. Bên cạnh đó, công trình văn phòng còn là nơi mỗi nhân viên được truyền năng lượng tích cực, với niềm tin mỗi người đang góp phần mang đến những giải pháp sáng tạo về vật liệu xây dựng, nhằm kiến tạo không gian sống, làm việc, học tập... an toàn, tiện nghi cho người Việt.

Một Sài Gòn rất riêng ngay giữa văn phòng của Saint-Gobain.

Nằm trong chiến lược phát triển bền vững tại Việt Nam, đầu năm nay, Saint-Gobain vừa đưa vào hoạt động nhà máy tấm thạch cao, với công suất mở rộng lên đến 30 triệu m2. Nhà máy thứ 2 tại Hải Phòng sẽ tập trung cung cấp tấm thạch cao cho thị trường khu vực miền Bắc, bên cạnh nhà máy tại TP HCM.

