​Hiện nay trên thị trường bất động sản xuất hiện khá nhiều dự án bàn giao thô cho khách hàng với mức giá rẻ hơn so với giá nhà đã hoàn thiện. Tuy nhiên, đối với những người có mong muốn sở hữu căn hộ chung cư trên dưới 3 tỷ đồng, nếu tính toán kỹ lưỡng các căn hộ bàn giao thô cũng không rẻ hơn so với sản phẩm đã hoàn thiện.

Theo một chuyên gia bất động sản, người mua nhà lại không hề tiết kiệm được chi phí khi mua căn hộ xây thô. Tính ra giá căn hộ thô chỉ bằng 80% đến 90% so với các căn hộ đã hoàn thiện, nhưng khi nhận nhà khách hàng sẽ phải hoàn thiện nốt các công đoạn như tường, sơn, lắp kính, cửa, thiết bị vệ sinh, nội thất…

Sau đó, phải thêm chi phí nhân công và nguyên liệu thì quy ra giá tiền còn đắt hơn so với việc mua một căn hộ đã được chủ đầu tư hoàn thiện cơ bản. Trong khi chủ nhà lại mất thời gian, công sức để đi tìm các đơn vị thi công hợp lý, tính toán và giám sát để kịp tiến độ hoàn thiện căn hộ.

Bàn giao căn hộ hoàn thiện đang là hướng đi phổ biến của các chủ đầu tư bất động sản.

Do đó, để mang lại lợi ích cho người mua, cũng như cạnh tranh với các dự án khác thời gian gần đây, không ít chủ đầu tư lựa chọn bán sản phẩm hoàn thiện thay vì nhà thô như trước đây. The Legend tại trung tâm Trung Hoà Nhân Chính (quận Thanh Xuân, Hà Nội) là một trong số những dự án nổi bật đi theo hướng này.

Dự án nằm tạị điểm giao cắt giữa đường Nguyễn Tuân và Nguỵ Như Kon Tum tại khu vực đông dân cư. Nhờ đó, sẵn có hạ tầng xã hội hoàn chỉnh như gần trung tâm thương mại Big C, trung tâm hội nghị quốc gia, trường THPT Amsterdam, khu Royal City... Đặc biệt, dự án nằm gần công viên hồ điều hoà Nhân Chính, giúp nơi đây đây trở thành là chốn định cư trong lành thoáng mát.

Với 460 căn hộ sang trọng có nhiều sự lựa chọn từ 2 đến 4 phòng ngủ cùng diện tích đa dạng, phù hợp với nhiều nhu cầu gia đình. Các thiết kế kiến trúc tinh tế trong từng căn hộ nhằm đảm bảo nguồn gió và ánh sáng tự nhiên. Tất cả các trang thiết bị của căn hộ cũng được chọn lọc tỉ mỉ từ những thương hiểu nổi tiếng trong và ngoài nước.

Tòa căn hộ The Legend là một trong những dự án bàn giao căn hộ hoàn thiện.

Theo đó, an ninh và an toàn trong việc phòng cháy và chữa cháy được đầu tư theo tiêu chuẩn cao; hệ thống điện tiêu chuẩn, có máy phát điện dự phòng đáp ứng nhu cầu thang máy và sinh hoạt của cư dân trong cả toà nhà bình thường. Ngoài ra, dự án có hệ thống cấp nước, thoát nước tiên tiến; cửa kính hộp giảm tiếng ồn, và giảm nhiệt, an toàn với hệ khung nhôm chất lượng...

Dự án được BIDV bảo lãnh, hỗ trợ lãi suất 0% trong 18 tháng cho 70% giá trị hợp đồng. Đặc biệt trong tháng 9 và 10, khách hàng ký hợp đồng mua bán sẽ được miễn phí 3 năm phí dịch vụ quản lý, tặng iPhone 7 từ 24/9 đến ngày 10/10.

Theo ông Trần Ngọc Quang, Tổng thư ký Hiệp hội bất động sản Việt Nam, nếu đứng dưới góc độ của nhà đầu tư chuyên nghiệp thì việc tạo ra một sản phẩm bất động sản hoàn chỉnh sẽ đảm bảo uy tín của chủ đầu tư, tránh tình trạng khó quản lý ở bước người mua nhà vào thực hiện hoạt động hoàn thiện liên tiếp.

Ưu điểm của việc bàn giao căn hộ hoàn thiện là khách hàng không mất quá nhiều thời gian để chỉnh sửa nội thất và có tiềm năng trong việc cho thuê.

Đối với người mua nhà, chỉ nên lựa chọn mua nhà bàn giao thô trong trường hợp không còn cách nào khác. Có một số trường hợp khách mua nhà tại các dự án có bàn giao thô, khi chuyển vào, các căn hộ khác vẫn đang hoàn thiện và sửa lại sẽ gây nhiều tiếng ồn, bụi bẩn… ảnh hưởng đến hạ tầng kỹ thuật và mội trường chung và các căn hộ khác.

“Tốt nhất nên lựa chọn dự án có căn hộ thiết kế phù hợp với nhu cầu và khả năng tài chính của mình”, ông Quang khuyến cáo.

Vị này cũng cho rằng, các dự án đã hoàn thiện đầy đủ luôn dễ cho thuê và được giá tốt giúp những người mua để đầu tư sẽ có nguồn thu ngay lập tức. Người mua, nhà đầu tư không phải mất quá nhiều thời gian để chăm sóc, quản lý vì đã có chủ đầu tư hoặc đơn vị quản lý làm việc này. Đầu tư vào căn hộ hoàn thiện gần như không rủi ro, vì đây là tài sản hiện hữu, dòng tiền dịch chuyển liên tục thông qua tài sản này.

Thanh Thư