Công ty TNHH thiết bị điện công nghiệp Cát Vạn Lợi là nhà sản xuất ống ruột gà lõi thép luồn dây điện chống cháy và cung cấp số lượng lớn cho nhiều công trình.

Ống ruột gà lõi thép chống cháy thường sử dụng nhiều trong nhà máy nhiệt điện, công trình công nghiệp, hệ thống công trình ngầm dưới lòng đất... Những khu vực thường có nguy cơ cháy nổ cao và dễ xảy ra các sự cố như chập điện, cháy nổ hoặc trong môi trường thông gió kém, không gian kín dễ bị ngạt khói khi có hỏa hoạn xảy ra... rất cần các vật tư cơ điện bền, có tính chống chịu nhiệt tốt, đặc biệt không sinh ra khói độc khi cháy.

Một trong những tiêu chí quan trọng của các chủ đầu tư là tìm kiếm ống ruột gà lõi thép chống cháy đạt chất lượng tốt. Việc sử dụng sản phẩm này không phải là giải pháp mới, nhưng lại có hiệu quả và ứng dụng rộng rãi trong nhiều công trình.

Khi hỏa hoạn bùng lên, hệ thống điện của công trình sẽ bị tắt, chỉ có hệ thống điện PCCC cần đảm bảo hoạt động để báo cháy. Đại diện Công ty Cát Vạn Lợi cho biết, việc sử dụng ống ruột gà lõi thép chống cháy cho hệ thống điện sẽ không làm cho ngọn lửa cháy lan. Sản phẩm chịu nhiệt độ cao trong nhiều giờ liền, giúp mọi người có nhiều thời gian thoát ra khi gặp sự cố. Hơn nữa, sản phẩm được làm từ vật liệu thép mạ kẽm, cấu trúc Squarelock bên trong và bên ngoài bọc một lớp vỏ nhựa. Lớp vỏ nhựa này sẽ giữ cho ống không bị bung, hạn chế cháy lan, và đặc biệt hạn chế sinh ra khói độc khi cháy.

Cát Vạn Lợi đang là nhà cung ứng ống ruột gà lõi thép chống cháy cho dự án tuyến Metro số 1. Để đảm bảo yêu cầu an toàn khắt khe từ phía nhà thầu Hitachi, các ống ruột gà lõi thép chống cháy này phải đạt tiêu chuẩn CE của Liên minh châu Âu, có cấp độ bảo vệ IP67 và phải chịu nhiệt độ -30 độ C đến +80 độ C.

Dưới sự giám sát của các chuyên gia, dự án Metro chú trọng đến việc đảm bảo yếu tố an toàn. Vì đây là dự án được xây dựng chủ yếu ở dưới lòng đất, có hệ thống thông gió kém mà lại là nơi công cộng tập trung một lượng hành khách lớn, nên phải đảm bảo sử dụng các loại vật tư an toàn chống cháy nổ.

Ông Lê Mai Hữu Lâm, Giám đốc công ty TNHH thiết bị điện công nghiệp Cát Vạn Lợi, cho biết, một trong những giải pháp của công trình là sử dụng ống ruột gà lõi thép luồn dây điện chống cháy (Low smoke and zero halogen flexible metal conduit) cho hệ thống cơ điện tại 17 nhà ga hành khách và phần ga ngầm dưới mặt đất, nhằm hạn chế thương vong cao nếu có hỏa hoạn xảy ra.

Cát Vạn Lợi cung cấp các loại ống ruột gà lõi thép và phụ kiện đầu nối, khớp nối.

Ngoài sản xuất ống ruột gà lõi thép chống cháy luồn dây điện, Cát Vạn Lợi còn có những sản phẩm phục vụ cho hệ thống thi công cơ điện như: ống ruột gà lõi thép (flexbile conduit), ống ruột gà lõi thép bọc nhựa (PVC coated flexible conduit), ống ruột gà lõi thép chống thấm nước và dầu (liquid tight flexible conduit), các phụ kiện đầu nối, khớp nối dành cho ống ruột gà...

Công ty đã được Tổ chức Xúc tiến Mậu dịch Nhật Bản bình chọn là doanh nghiệp Việt Nam xuất sắc ở các tỉnh phía Nam, để giới thiệu cho doanh nghiệp Nhật đầu tư ở Việt Nam 2010 - 2016. Hiện công ty là đối tác của hơn 20 nhà thầu Nhật Bản tại Việt Nam.

