Với những gia đình có nhiều thế hệ sống chung, việc chọn nhà luôn là vấn đề nan giải. Căn nhà vừa có không gian sinh hoạt chung cho cả nhà nhưng vẫn phải đảm bảo sự riêng tư. Vì vậy, những căn hộ 3 phòng ngủ được các gia đình ưu tiên lựa chọn.

Theo các chuyên gia bất động sản, đây là lựa chọn hợp lý bởi những căn hộ diện tích lớn sẽ có mức giá ưu đãi từ chủ đầu tư nếu mua sớm và công năng đáp ứng tốt hơn trong trường hợp gia đình có thêm người.

Những căn hộ 3 phòng ngủ ở TNR Goldmark City được thiết kế thông minh và diện tích linh hoạt.

Gia đình có 3 người nhưng chị Nguyễn Thu Huyền (cư dân tại Sapphire 1 - TNR Goldmark City) vẫn chọn căn hộ 3 phòng ngủ bởi hai vợ chồng xác định sinh thêm em bé nên cần nhà có diện tích lớn.

"Tôi mua căn hộ có diện tích lớn ngay từ đầu nên có mức giá rẻ hơn. Các con có thêm không gian trong nhà để vui chơi và bố mẹ cũng có không gian riêng yên tĩnh làm việc", chị Huyền chia sẻ.

Với mục đích đầu tư, anh Trần Ngọc Long (chủ căn hộ tại khu Sapphire 4 - TNR Goldmark City) cũng khẳng định mua căn hộ lớn tại dự án này mang lại hiệu quả kinh tế cao. Theo anh Long, căn hộ 3 phòng ngủ được ưa chuộng hơn, giá cho thuê cao hơn, nhất là các gia đình nước ngoài thích thuê căn hộ rộng rãi.

Theo đại diện TNR Holdings Việt Nam, các căn hộ 3 phòng ngủ tại khu Sapphire, dự án TNR Goldmark City được ưa chuộng bởi thiết kế thông minh, đón nắng, gió tự nhiên giúp nâng cao chất lượng cuộc sống cư dân. Bên cạnh đó, diện tích thông thủy linh hoạt từ 93m2 đến 162m2, thiết kế ban công mở thoáng đạt đáp ứng nhu cầu của các hộ gia đình.

Ánh sáng và gió tự nhiên được đón tối đa vào nhà giúp đảm bảo chất lượng cuộc sống cho cư dân.

"TNR Goldmark City là một trong những khu đô thị kiểu mẫu mang thương hiệu và giá trị Gold của TNR Holdings Việt Nam. Từ hệ thống cảnh quan, hạ tầng đến từng tiện ích nhỏ được chăm chút tỉ mẫn ngay từ đầu. Tất cả nhằm mang đến cuộc sống chuẩn mực, hiện đại nhưng vẫn gần gũi thiên nhiên cho cư dân", vị đại diện cho biết.

Theo đó, các căn hộ tại dự án này sử dụng cửa sổ của thương hiệu Eurowindow đảm bảo cách âm, cách nhiệt theo tiêu chuẩn. Cửa chính sử dụng khóa từ Hafele kết hợp cùng công nghệ Video door phone kết nối từ sảnh hay camera an ninh từ hầm để xe đến từng tầng căn hộ tạo thành hệ thống an ninh ba lớp đảm bảo an toàn cho cư dân. Sảnh căn hộ đạt tiêu chuẩn 5 sao từ thiết kế, xây dựng tới phong cách phục vụ.

TNR Goldmark City được bố trí hệ thống điện và nước dự phòng, độc lập với hệ thống hạ tầng chung của thành phố. Theo đó, dự án được bố trí nguồn điện dự phòng đảm bảo cung cấp 500W cho mỗi căn hộ, đủ để bảo quản tủ lạnh hoặc sạc pin điện thoại khi hệ thống điện thành phố bị gián đoạn. Bể nước dự phòng có thể phục vụ 1m3 mỗi căn hộ khi có sự cố điện và nước.

Khu sinh hoạt cộng đồng, quảng trường, cây xanh ngập tràn sẽ mang tới cuộc sống xanh.

"Là khu đô thị cao cấp trên trục phát triển phía Tây thủ đô, TNR Goldmark City được ví như một khu vườn ngập tràn cây xanh và sắc màu của cỏ cây hoa lá và các quảng trường lớn đạt kỷ lục Việt Nam. Tất cả đều lấy sự hài lòng của cư dân làm kim chỉ nam trong quá trình xây dựng, quản lý và phát triển dự án", đại diện TNR Holdings Việt Nam nhấn mạnh.

