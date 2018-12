Trong đầu tháng 4, 20 căn nhà phố đẹp nhất (diện tích mặt bằng 59 -107m2) còn lại của dự án Five Star Mỹ Đình sẽ được mở bán ra thị trường với mức giá gồm cả xây thô và hoàn thiện mặt ngoài từ 7 đến 13 tỷ đồng một căn. Theo đó, mỗi m2 sử dụng có giá khoảng hơn 20 triệu đồng.

Phối cảnh dự án.

Theo bà Nguyễn Thúy Hạnh - Giám đốc sàn giao dịch bất động sản An Bình Land, đơn vị phân phối độc quyền dự án Five Star Mỹ Đình, bắt đầu từ ngày 1/4, mỗi khách hàng tham gia giao dịch tại dự án Five star Mỹ Đình sẽ được chủ đầu tư tặng phần quà là một chuyến du lịch trong hoặc ngoài nước giá 50 triệu đồng. Trước đó, vào trung tuần tháng 12/2015, đợt chào bán lần một đã có 100% số lượng các căn nhà phố được khách hàng đặt mua.

Dự án Nhà phố Five Star Mỹ Đình tọa lạc tại lô DD, Khu đô thị mới Mỹ Đình, Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội do Công ty CP Quan hệ quốc tế đầu tư sản xuất (thuộc Tập Đoàn GFS) làm chủ đầu tư.

Tiến độ dự án. Xem chi tiết tại đây hoặc website.

Dự án có gồm 53 căn nhà phố (đã có sổ đỏ) xây dựng trên tổng diện tích hơn 7.605m2 theo tiêu chuẩn kiến trúc châu Âu. Mỗi căn nhà phố trong dự án thiết kế 5 tầng nổi và một tầng hầm. Khi bàn giao, nhà sẽ bao gồm hai tiện ích bên trong là thang máy và hệ thống đỗ xe thông minh trong nhà.

Đại diện chủ đầu tư dự án cho biết, tiến độ của dự án đang được triển khai thuận lợi, đảm bảo đúng tiến độ đề ra. Hện các đơn vị thi công hoàn thiện phần móng. Dự kiến đầu quý IV, khách hàng có thể nhận bàn giao nhà về ở.

Mai Thương