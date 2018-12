Sáng nay, Tập đoàn DOJI mua vào vàng miếng SJC tại 36,65 triệu đồng một lượng, giảm 20.000 đồng so với chiều qua. Giá bán ra mất khoản tương tự, về 36,75 triệu đồng. Tại Công ty Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), mỗi lượng vàng mở cửa ở 36,61 - 36,79 triệu đồng, sụt 10.000 đồng một lượng.

Giá trong nước dường như đang ngược xu hướng với thế giới. Mở cửa phiên Á sáng nay, mỗi ounce tăng khoảng một USD, lên 1.185 USD một ounce sau khi đã tăng gần 10 USD lúc chốt tuần rồi.

Giá vàng sụt giảm. Ảnh: PV.

Quy đổi ra tiền Việt, mỗi lượng vàng thế giới hiện tương đương 33,36 triệu đồng (chưa thuế, phí, gia công), thấp hơn vàng miếng trong nước khoảng 3,3 triệu đồng.

Nhận định về giá vàng tuần này giữa Wall Street và Main Street khá đồng quan điểm. Theo đó, các nhà đầu tư và nhà phân tích tham gia cuộc khảo sát qua Wall Street nhận định giá vàng tăng chiếm 57%, số người dự đoán giảm là 36%, số còn lại là trung lập. Còn tại cuộc khảo sát qua Main Street, các nhà đầu tư nhận định về giá vàng tuần này với 19% tăng, 74% giảm, 6 % quan điểm trung lập.

Công ty PNJ cho biết, khối lượng giao dịch vàng miếng trong những ngày cuối tuần qua nhìn chung tương đối ổn định. Tại doanh nghiệp này, đa số các giao dịch chủ yếu là các giao dịch nhỏ lẻ của người dân mua vào tích trữ.

Trong phiên cuối tuần, thị trường vàng giẫm chân tại chỗ khi mức giá không có sự dịch chuyển trong suốt phiên. Song hành với diễn biến giá, nhà đầu tư trong nước cũng khá dè dặt tham gia thị trường ở phiên cuối tuần và hướng sự quan tâm tới diễn biến tiếp theo trong tuần này. Ghi nhận đến cuối phiên, lượng khách theo chiều bán vàng chiếm 60% tổng lượng khách tham gia giao dịch tại DOJI.

Trên thị trường ngoại hối, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố sáng nay là 22.684 đồng một USD, giảm 5 đồng so với cuối tuần rồi. Tại Vietcombank, giá mua bán đôla Mỹ hiện quanh 23.245 - 23.325 đồng, cũng giảm 10 đồng so với ngày 17/8. Các ngân hàng khác có giá tương đương.

