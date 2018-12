Mở cửa lúc 8h20, giá vàng miếng SJC được Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI giao dịch ở 35,58 - 35,68 triệu đồng, giảm so với giá đóng cửa cuối ngày hôm qua 110.000 đồng mỗi lượng mua vào và bán ra.

Tương tự, tại Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), mỗi lượng vàng miếng SJC được niêm yết ở 35,56 - 35,74 triệu đồng, cũng giảm cả trăm nghìn đồng một lượng.

Giá vàng sụt giảm sáng nay. Ảnh: Lệ Chi.

Tuy nhiên, mức giảm của giá vàng trong nước sáng nay khá khiêm tốn so với đà đi xuống của thế giới. Mỗi ounce chốt phiên Mỹ tối hôm qua mất tới 15 USD, tương đương hơn 400.000 đồng tiền Việt. Do đó, khoảng cách giữa vàng nội và ngoại lại nới rộng lên 3,6 triệu đồng, cao hơn vài trăm nghìn so với 30/11.

Nhu cầu mua bán của nhà đầu tư và người dân thời gian gần đây sụt giảm. Theo ghi nhận của Tập đoàn DOJI, các giao dịch hiện khá tẻ nhạt và thưa thớt. Nhiều nhà đầu tư trong nước dường như vẫn đứng ngoài thị trường.

"Mọi sự chú ý đều hướng tới cuộc họp quyết định về lãi suất của Cục dự trữ Liên bang Mỹ - Fed diễn ra vào trung tuần tháng 12 - quyết định này được cho là ảnh hưởng lớn tới xu hướng trong ngắn hạn của vàng", DOJI phân tích.

Trên thị trường ngoại tệ, giá đôla Mỹ trong ngân hàng tiếp tục phiên giảm điểm sáng nay. Theo đó, mỗi đôla Mỹ bán ra được Vietcombank hạ thêm 20 đồng, xuống sát 22.700 đồng. Còn thu mua dao động quanh 22.620 đồng, giảm 30 đồng so với hôm qua. Các ngân hàng khác có giá tương tự. Như vậy, sau nhiều phiên đi xuống liên tiếp, hiện giá USD so với cách đây 7 ngày đã giảm khoảng 80 đồng.

Thanh Lê