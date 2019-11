Tập đoàn Unilever sẽ giảm một nửa lượng nhựa nguyên sinh xuống 100.000 tấn, tăng sử dụng nhựa tái chế, thu hồi, xử lý bao bì... từ nay đến 2025.

Hơn 100.000 tấn nhựa sẽ được cắt giảm tuyệt đối khi công ty đầu tư nghiên cứu và phát triển các loại bao bì sử dụng nhiều lần bằng cách tái sử dụng hoặc nạp đầy lại. Bên cạnh đó là giải pháp không dùng nhựa, sử dụng vật liệu thay thế hoặc không dùng bao bì đóng gói, giảm lượng nhựa trong bao bì bằng cách cô đặc sản phẩm.

Một trạm nạp đầy sản phẩm của Unilever tại cửa hàng bán lẻ.

Ngoài ra tập đoàn cũng sẽ thay thế dần nhựa nguyên sinh bằng nhựa tái chế trong sản xuất bao bì. Unilever sẽ đo lường tổng số tấn bao bì nhựa nguyên sinh mỗi năm, so sánh với tổng số tấn bao bì nhựa nguyên sinh sử dụng trong năm 2018. Tập đoàn cam kết duy trì tổng khối lượng bao bì nhựa nguyên sinh không quá 350.000 tấn cho đến năm 2025.

Tập đoàn cũng sẽ hỗ trợ thu hồi và xử lý khoảng 600.000 tấn nhựa mỗi năm tính đến năm 2025. Con số này ít hơn 700.000 tấn bao bì nhựa doanh nghiệp hiện sử dụng và phản ánh cam kết cắt giảm 100.000 tấn bao bì nhựa đến năm 2025.

Để thực hiện cam kết này, Unilever sẽ phải đầu tư và hợp tác để cải thiện hạ tầng quản lý chất thải, thu mua và sử dụng nhựa tái chế cho bao bì đóng gói, tham gia các chương trình trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất để trực tiếp hỗ trợ tài chính cho việc thu thập bao bì.

Ông Alan Jope - Giám đốc Điều hành Unilever toàn cầu cho biết tập đoàn sẽ bắt đầu bằng việc thay đổi thiết kế bao bì, giảm lượng nhựa sử dụng, sau đó tăng thành phần vật liệu tái chế trong bao bì nhựa. Tất cả bao bì của Unilever trong tương lai có thể tái sử dụng, tái chế hoặc phân hủy trong thời gian ngắn.

"Chúng tôi sẽ nghiên cứu thay đổi phương thức sản xuất bao bì và sản phẩm. Điều này thúc đẩy cải tiến bao bì và mô hình kinh doanh, ví dụ bao bì tái sử dụng và mô hình nạp đầy sản phẩm", ông Alan Jope nói.

Unilever thiếp lập các trạm nạp sản phẩm để người tiêu dùng mang chai lọ mua sản phẩm nhằm hạn chế tiêu thụ bao bì nhựa.

Bà Ellen MacArthur - Nhà sáng lập Quỹ Ellen MacArthur nhận định cam kết mới của Unilever là một bước quan trọng trong việc thiết lập nền kinh tế tuần hoàn cho bao bì nhựa. Bằng việc áp dụng các công nghệ tiên tiến để xóa bỏ lượng bao bì nhựa không cần thiết, tập đoàn đã thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc nói không với nhựa nguyên sinh.

"Chúng tôi khuyến khích doanh nghiệp loại bỏ nhựa không cần thiết, sáng tạo hơn để những gì chúng ta sử dụng sẽ luân chuyển tuần hoàn và cuối cùng là xây dựng hệ thống kinh tế nơi không có rác thải nhựa", bà Ellen MacArthur nói.

Từ năm 2017, Unilever đã thay đổi phương thức sản xuất bao bì nhựa với chiến lược "Less, Better, No Plastic" (Dùng ít nhựa hơn, dùng nhựa tốt hơn, không dùng nhựa). Theo đó với "Less plastic", Unilever nghiên cứu nhiều cách thức đóng gói và vận chuyển sản phẩm, thiết lập trạm nạp đầy dầu gội và nước giặt tẩy ở các cửa hàng, trường đại học và máy bán hàng tự động ở Đông Nam Á.

Chương trình "Better plastic" sáng tạo thêm bao bì tái chế cho thương hiệu Axe và TRESemmé. Tại châu Âu, nhãn hàng Lipton cũng đã thí điểm mô hình thu lại chai nhựa đã qua sử dụng.

Với kế hoạch "No plastic", Unilever đã đem đến cho thị trường những phát minh mới trong việc kiểm soát chất thải nhựa bao gồm bánh xà phòng gội đầu, viên kem đánh răng, que khử mùi carton và bàn chải tre. Tập đoàn tham gia chuỗi cung ứng Loop góp phần tìm kiếm những phương thức mới trong hoạt động bán hàng, giao hàng và thu hồi bao bì từ các hộ gia đình để tái sử dụng.

Hơn 5 năm qua, tập đoàn hợp tác với nhiều đối tác để thu hồi bao bì nhựa, trong đó có chương trình phát triển Liên Hiệp Quốc để giúp phân loại chất thải nhựa, thu hồi và tái chế bao bì ở Ấn Độ. Ngoài ra, tập đoàn cũng đã đóng góp trong việc thành lập gần 3.000 "ngân hàng chất thải" ở Indonesia, giúp tái chế chất thải nhựa cho hơn 400.000 người tham gia chương trình. Tại Brazil, Unilever hợp tác Grupo Pão de Açúcar giúp thu gom rác thải tại các trạm thu gom.

Minh Anh