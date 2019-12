Tiềm năng cho thuê second home trên nền tảng số

Chia sẻ tại hội thảo "Đầu tư và quản lý second home công nghệ 4.0" diễn ra trong khuôn khổ triển lãm Novaland Expo 2019 (từ ngày 4-8/12 tại TP HCM), bà Hồng Nguyễn - CEO Công ty Pink House đồng thời là một chuyên gia đào tạo về bất động sản cho thuê nhận định, các nền tảng số đang lên ngôi trên thị trường cho thuê bất động sản tại Việt Nam. Dựa trên thực tế kinh doanh của mình, bà nhận thấy, lợi nhuận cho thuê bất động sản trên các ứng dụng hoặc website công nghệ như Airbnb, Booking, Agoda, Luxstay, Oyo, RedDoorz... đang cao hơn 30% so với cho thuê truyền thống.

"Các nền tảng công nghệ giúp kết nối trực tiếp nhu cầu giữa người thuê và người có nhà cho thuê qua đó tiết kiệm chi phí, rút ngắn thời gian giao dịch. Đây là một kênh kiếm tiền của nhiều chủ nhà trên thế giới", bà Hồng đánh giá.

Số liệu của AirDNA cho thấy, số lượng phòng cho thuê trên Airbnb tại Việt Nam đã tăng từ 1.000 phòng năm 2015 lên hơn 40.800 phòng vào năm 2018. Ra đời năm 2016, đến nay ứng dụng đặt phòng "thuần Việt" Luxstay cũng đã phát triển mạng lưới trên 15.000 chỗ ở tại 48 tỉnh thành trên cả nước.

Bà Hồng Nguyễn - chuyên gia đào tạo bất động sản cho thuê chia sẻ tại hội thảo "Đầu tư và quản lý second home công nghệ 4.0". Ảnh: Phương Thanh.

Cũng theo chuyên gia, xu hướng du lịch "check-in", tức đi để biết về một điểm đến đã dần chuyển sang du lịch trải nghiệm. Thay vì bó hẹp trong một căn phòng khách sạn, du khách thích trải nghiệm điều kiện tự nhiên, văn hóa bản xứ với những ngôi nhà đầy đủ chức năng từ phòng ngủ, phòng khách, nhà bếp... Đây chính là cơ hội cho các second home.

"Việc ủy thác cho các nhà phát triển dự án rất là tốt, vì không phải bận tâm đến việc giao nhận, dọn phòng... tiết kiệm nhiều thời gian cho chủ nhà", bà Hồng nhận xét.

Khảo sát của Savills Việt Nam cho thấy, các dự án second home góp phần quan trọng vào việc mở rộng nguồn cung cho thuê trên các nền tảng công nghệ. Trong khi, nguồn cung khách sạn 3-5 sao tại Việt Nam chỉ tăng khoảng 15% trong giai đoạn từ 2015 đến nay, thì nguồn cung cho thuê trên các ứng dụng đã tăng đến 244%.

"Các nền tảng công nghệ mang đến sự linh hoạt và khả năng cạnh tranh về giá tốt hơn so với mô hình khách sạn truyền thống", ông Neil Macgregor - Tổng giám đốc Savills Việt Nam cho biết.

Yếu tố tối ưu hóa công suất cho thuê

Để tăng khả năng lấp đầy phòng cho thuê trên các nền tảng số, bà Lê Phương Thủy, đại diện Luxstay cho rằng các chủ nhà nên chọn sản phẩm tại các điểm đến hút khách du lịch như Vũng Tàu, Nha Trang, Đà Lạt, Hạ Long, Ninh Bình...

Một yếu tố khác, bà Thủy đặc biệt lưu ý là nhà đầu tư nên lựa chọn dự án của những đơn vị uy tín, đã phát triển chuỗi dự án có thương hiệu trải dài từ Bắc đến Nam. Lợi ích đầu tiên khi hợp tác với những đơn vị này là được thừa hưởng thương hiệu của họ, tạo sự hấp dẫn với du khách. Hơn nữa, các nhà phát triển lớn thường thuê đơn vị vận hành chuyên nghiệp, giúp tăng trải nghiệm cho du khách và bảo trì, bảo dưỡng tài sản tốt hơn.

Điển hình như Novaland, đơn vị đang phát triển loạt dự án bất động sản nghỉ dưỡng theo mô hình second home tại nhiều tỉnh thành. Nổi bật là các dự án như NovaWorld Hồ Tràm (Bà Rịa - Vũng Tàu), NovaWorld Phan Thiết, NovaHill Mũi Né Resort & Villas (Bình Thuận), NovaBeach Cam Ranh Resort & Villas (Khánh Hòa)... Để vận hành các dự án này, doanh nghiệp đã hợp tác với nhiều nhà tư vấn, quản lý, vận hành bất động sản nghỉ dưỡng chuyên nghiệp tiêu chuẩn quốc tế như McKinsey & Company, Minor Hotels, Accor..

"Những đơn vị uy tín như Novaland sẽ giúp nhà đầu tư tối ưu hóa hoạt động kinh doanh của mình", bà Thủy nhấn mạnh.

Bà Hồng Nguyễn cũng cùng quan điểm, khi cho biết trong các dự án mà bà đã đầu tư, dự án có chủ đầu tư hoặc đơn vị phát triển uy tín sẽ mang đến nhiều lợi ích hơn. Bên cạnh đó, bà cho rằng vị trí cũng là chìa khóa xác định thành công của việc cho thuê nhà trên các nền tảng số. Khi chọn một second home, nhà đầu tư cần xem xét vị trí có được thiên nhiên ưu đãi, điểm gì thu hút khách hàng, thuận lợi kết nối với sân bay và khu vực trung tâm hay không... Tại Việt Nam hiện nay, các bất động sản gắn với biển hấp dẫn hơn với cả người mua và khách thuê.

Các bất động sản nghỉ dưỡng thường phát triển ở xa thành phố - nơi khách hàng có thể hòa vào thiên nhiên xung quanh. Tuy nhiên, họ vẫn có nhu cầu sử dụng những tiện ích hiện đại như bể bơi, phòng tập gym, khu vui chơi trẻ em.. Những nơi thỏa mãn đa dạng tiện ích sẽ có giá cao hơn.

Ngoài ra, khi cho thuê trên các nền tảng số, các chuyên gia cũng khuyến cáo chủ nhà nên chú trọng việc thiết kế nội thất, xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp, trung thực, sinh động và chính sách giá hợp lý.

Ánh Thúy

Hội thảo "Đầu tư và quản lý second home công nghệ 4.0" là sự kiện diễn ra trong khuôn khổ triển lãm Novaland Expo 2019 do nhà phát triển bất động sản Novaland tổ chức. Triển lãm nhằm giới thiệu hệ sinh thái bất động sản của Novaland cùng với sự đồng hành của hơn 50 đối tác chiến lược thu hút đông khách tham dự. Triển lãm diễn ra trong 5 ngày (từ 4-8/12) tại khu nhà mẫu của Novaland (26 Mai Chí Thọ, phường Bình Khánh, quận 2, TP HCM), với nhiều ưu đãi cho các sản phẩm second home.