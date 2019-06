Vị tỷ phú chuyên đầu tư vận tải, công nghệ nói làm việc ít đi và có cuối tuần dài 3-4 hôm chính là chìa khóa để thành công.

Tỷ phú Richard Branson là người theo quan điểm sắp xếp công việc linh hoạt và tranh thủ tận hưởng cuộc sống. Ông nói rằng, trong thời buổi tiến bộ công nghệ thì không có lý do gì mà không làm việc ít đi. Theo ông, làm việc chăm chỉ là chìa khóa thành công nhưng tận hưởng những gì bạn đang làm và vui chơi cũng quan trọng không kém.

"Niềm vui là điều quan trọng nhất, nhưng thường bị đánh giá thấp, trong bất kỳ lý do nào dẫn đến thành công", ông viết trong quyển "The Virgin Way: If It’s Not Fun, It’s Not Worth Doing".

Branson đề cao tầm quan trọng của việc thư giãn, nạp năng lượng và kết nối lại với những người thương yêu. Ông tin rằng làm việc linh hoạt cho phép nhân viên Virgin Group tìm thấy sự cân bằng tốt hơn giữa công việc và cuộc sống. Thông qua sự cân bằng này, họ hạnh phúc và năng suất hơn.

Tỷ phú Richard Branson. Ảnh: CNBC

Virgin Group cho nhân viên nghỉ phép không giới hạn số ngày và lựa chọn làm việc tại nhà. "Sẽ dễ dàng hơn để thu hút tài năng khi bạn cởi mở và linh hoạt. Sẽ không hiệu quả nếu buộc họ tuân theo cách thông thường", ông nhận định.

Thay vì sợ robot sẽ cướp công việc, tỷ phú Richard Branson nói công nghệ nên được chấp nhận. Sự đổi mới đang giúp con người có thể làm được nhiều việc hơn trong thời gian ngắn hơn. Điều đó có nghĩa nhân viên nên có nhiều thời gian cá nhân để làm những việc họ muốn làm.

"Nhiều người ngoài kia sẽ thích cuối tuần dài ba hoặc thậm chí bốn ngày. Mọi người sẽ ủng hộ được có nhiều thời gian hơn để dành cho người thân yêu, rèn luyện sức khỏe và khám phá thế giới", ông tuyên bố.

Richard Branson là người sáng lập Virgin Group. Công ty này đã đầu tư vào hơn 60 doanh nghiệp, từ tàu hỏa, máy bay đến hàng không vũ trụ và công nghệ. Các doanh nghiệp của ông phục vụ 53 triệu khách hàng, sử dụng 69.000 người tại 53 quốc gia và có doanh thu gần 22 tỷ USD mỗi năm.

Hiện ông có tài sản ròng ước tính 5,1 tỷ USD. Ông bắt đầu ủng hộ về công việc linh hoạt và bán thời gian sau khi sinh đứa con đầu lòng vào năm 2005. Ông vận động ý tưởng này với các nhà lãnh đạo doanh nghiệp khác, nói rằng nó không chỉ có lợi cho người lao động mà còn cho cả người sử dụng lao động.

Tuy nhiên, Branson cũng cảnh báo công việc linh hoạt là công cụ mạnh mẽ chỉ khi nó được sử dụng đúng cách. "Nó không đơn thuần là việc tự tiện đưa ai đó chiếc laptop để họ làm việc tại nhà hay giảm bớt ngày làm việc trong tuần nhưng mong đợi sản lượng vẫn không đổi. Vai trò thực sự của sự linh hoạt là linh hoạt trong xây dựng chứ không phải thêm thắt, được thiết kế để phù hợp với người chủ lẫn nhân viên", ông nhận định.

Phiên An (theo CNBC)