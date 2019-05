Giá bán ra USD sáng nay tăng 30 - 40 đồng so với hôm qua, trong khi tỷ giá trung tâm tiếp tục lập đỉnh mới.

Tỷ giá ngân hàng vượt 23.400 đồng

Theo mức điều chỉnh sáng nay (8/5), Ngân hàng Nhà nước đặt tỷ giá trung tâm ở mức 23.046 đồng, tiếp tục tăng 6 đồng so với hôm qua và là phiên điều chỉnh tăng thứ ba liên tiếp.

Diễn biến tỷ giá thời gian gần đây. Ảnh: BVSC, NHNN, Bloomberg

Biểu tỷ giá niêm yết của các ngân hàng thương mại ngay lập tức phản ứng với động thái từ cơ quan quản lý.

Vietcombank sáng nay tiếp tục nâng giá giao dịch USD, áp giá bán ra ở mức 23.420 đồng, tăng 25 đồng so với chiều qua, trong khi mua vào ở mức 23.300 đồng. VietinBank yết giá mua - bán USD ở ngưỡng 23.295 - 23.412 đồng, tăng 10 đồng.

Sacombank đặt giá mua - bán USD là 23.293 - 23.418 đồng, tăng 10 đồng so với hôm qua. Với các nhà băng khác như ACB, Techcombank, Eximbank hay SCB, giá bán phổ biến trong khoảng 23.410 - 23.420 đồng, tăng 30 - 40 đồng.

Trên thị trường tự do, giá mua bán vẫn tạo khoảng cách thấp hơn 50 - 60 đồng so với thị trường chính thức. Những điểm giao dịch USD trên phố Hà Trung (Hà Nội) đang yết giá bán USD trong khoảng 23.365 - 23.375 đồng, cao hơn khoảng 40 đồng so với chiều qua.

Tuy nhiên, biên độ giao dịch trên thị trường tự do chỉ giữ trong ngưỡng 20 - 25 đồng, trong khi biên độ giữa giá mua - giá bán trên thị trường chính thức đã nới rộng lên khoảng 120 - 130 đồng, so với mức 100 đồng hôm qua.

Giao dịch USD tại một ngân hàng thương mại. Ảnh: Anh Tú

Bình luận về diễn biến tỷ giá tại sự kiện sáng nay, ông Phạm Hồng Hải, Tổng giám đốc HSBC cho rằng, diễn biến tỷ giá gần đây chủ yếu do yếu tố tâm lý thị trường ảnh hưởng từ những động thái mới trên thị trường quốc tế.

Theo ông Hải, một phần nguyên nhân đến từ độ mở của kinh tế Việt Nam thuộc nhóm cao nhất thế giới. Với kim ngạch xuất nhập khẩu hai chiều lên tới 200% GDP, Việt Nam được đánh giá sẽ chịu tác động lớn từ những biến động trên thị trường thế giới.

Trong báo cáo vừa công bố, Công ty chứng khoán Bảo Việt (BVSC) cho rằng tỷ giá tiếp tục tăng tương đối mạnh trong thời gian gần đây một phần do đồng USD mạnh hơn so với hầu hết các đồng ngoại tệ khác trên thế giới. USD Index có thời điểm tăng 0,85% lên 98,2 điểm, trước khi điều chỉnh về lại ngưỡng 97 điểm.

Bên cạnh đó, tính tới ngày 18/4, Ngân hàng Nhà nước đã mua ròng 8,35 tỷ USD để đảm bảo dựng trữ ngoại hối, theo BVSC, việc hút về lượng ngoại tệ lớn cũng phần nào gây áp lực với tỷ giá USD/VND.

Tuy nhiên, BVSC cũng cho biết vẫn duy trì quan điểm là tỷ giá trong năm 2019 sẽ vẫn được giữ ổn định với mức mất giá dưới 2% khi dự trữ ngoại hối của Việt Nam ở mức cao, và cơ quan điều hành có khả năng điều chỉnh được tỷ giá khi có những biến động bất ngờ.

Minh Sơn