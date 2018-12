Tỷ giá vào đợt 'sóng' mới

Kể từ khi ông Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ ngày 9/11 vừa qua, chỉ trong 2 tuần, đồng USD đã tăng khá mạnh. Theo chuyên gia kinh tế Cấn Văn Lực, đồng bạc xanh tăng là bởi các nhà đầu tư, nhà kinh tế đã phân tích rất kĩ chính sách tài chính của ông Trump về cơ bản là nới lỏng tài khóa, đầu tư nhiều cơ sở hạ tầng, cộng với tín hiệu kinh tế Mỹ tốt lên trong những tháng qua.

Tại Việt Nam, mấy ngày gần đây tiền đồng cũng chịu áp lực mất giá khi tỷ giá giữa USD/VND liên tục gia tăng. Sáng nay, mỗi USD được các ngân hàng bán ra với giá 22.600 đồng, còn mua vào quanh 22.500-22.520 đồng, tăng 50 đồng. Hôm cuối tuần, có lúc giá đôla Mỹ bán ra được các ngân hàng niêm yết 22.550 đồng, tăng 135 đồng so với ngày 17/11. Giá mua cũng lên 22.450 đồng.

Tỷ giá cuối năm không chịu nhiều áp lực.

Đà tăng tỷ giá tại Việt Nam chính thức bắt đầu từ ngày 15/11 khi các ngân hàng điều chỉnh tăng 5 đồng. Sang ngày hôm sau, mỗi USD đã bật tăng 35 đồng, và tiếp đó lần lượt tăng 50 đồng, rồi 135 đồng. Sáng nay, mỗi đôla tiếp tục tăng 50 đồng. Như vậy, sau 5 lần tăng liên tiếp, mỗi USD đã đắt thêm 275 đồng (tức hơn 1%).

"Từ đầu năm đến trước khi ông Donald Trump trúng cử Tổng thống Mỹ, tiền đồng không mất giá mà tăng khoảng 0,7% so với USD. Vậy thời điểm hiện nay, VND mất giá tầm 1% thì xem như bù qua, xớt lại nên tiền đồng có thể được xem là khá ổn định", Tiến sĩ Lực chia sẻ.

Ông Phạm Thanh Hà, Phó tổng giám đốc Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam cũng cho hay, hoạt động mua bán ngoại tệ của khách hàng trong thời gian gần đây, kể cả trong 2-3 ngày vừa qua diễn ra bình thường, không có hiện tượng mua trước ngoại tệ, găm giữ hay đầu cơ. Điều đó cho thấy, thị trường đã tự xử lý, điều tiết.

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Đức Hưởng, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) nhận định, những biến động vừa qua là rất tức thời và trong tầm kiểm soát.

Theo ông Hưởng, mức độ điều chỉnh của VND vẫn là khá nhỏ, và Ngân hàng Nhà nước chưa phải trực tiếp can thiệp hay áp dụng các biện pháp bình ổn nào nhưng thị trường đã tự điều tiết cung - cầu. Ngoài ra, nguồn lực dự trữ ngoại tệ hiện nay của Ngân hàng Nhà nước khoảng 41 tỷ USD, tức tăng lên 6 - 7 lần so với 10 năm trước nên khá dồi dào và có thể can thiệp bất cứ lúc nào. "Nhưng nhà quản lý chưa cần đến nguồn lực này, vì cách điều hành tỷ giá trung tâm của Việt Nam đang khá linh hoạt, xoay quanh một rổ các đồng tiền khác, chứ không chỉ một mình USD, nên thích ứng nhanh và nhạy", ông nói.

Nhận định về khả năng cân đối cung - cầu ngoại tệ từ nay đến cuối năm cũng như đầu 2017, ông Hưởng dự đoán sẽ tiếp tục xu thế ổn định và thích ứng ngày càng tốt hơn với các cú sốc từ bên ngoài khi nhiều yếu tố nội tại trong nước đang khá tích cực. Chẳng hạn như nguồn cung về ngoại tệ đang khá dồi dào. Thặng dư thương mại của Việt Nam 10 tháng xuất siêu 3,2 tỷ đôla Mỹ, giải ngân vốn FDI đạt khá với mức 12,7 tỷ đôla Mỹ, nguồn kiều hối được dự báo tăng khá, dự kiến đạt 14 tỷ đôla Mỹ...

Vừa qua, Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia đã công bố báo cáo tình hình kinh tế tháng 10 và 10 tháng đầu năm với dự báo lạc quan về ổn định trên thị trường ngoại hối. Ngay cả trong trường hợp Cục dự trữ liên bang Mỹ - Fed tăng lãi suất vào cuối năm nay hoặc đầu 2017, ông Tiết Văn Thành, Tổng giám đốc Agribank cho rằng không có tác động lớn đối với thị trường ngoại tệ và tỷ giá.

Theo ông, dòng vốn vào Việt Nam chủ yếu là đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI, khó có thể đảo chiều trong ngắn hạn, còn dòng vốn đầu tư gián tiếp có quy mô nhỏ nên khó tác động được đến thị trường ngoại tệ trong nước. Đối với tác động tâm lý, khi thị trường có những biến động, thì với cách thức điều hành tỷ giá mới linh hoạt như hiện nay, tác động của yếu tố tâm lý sẽ được giảm thiểu.

Còn cầu ngoại tệ thì ông cho biết chưa có áp lực tăng cao do tín dụng tiếp tục được Ngân hàng Nhà nước kiểm soát ở mức hợp lý. Một phần nhu cầu mua ngoại tệ của khách hàng đã được đáp ứng bằng nguồn tín dụng ngoại tệ của hệ thống ngân hàng khi nhà quản lý tiếp tục gia hạn cho vay bằng ngoại tệ đến hết năm 2017.

Bên cạnh đó, việc điều hành tỷ giá linh hoạt theo cả hai chiều đã giảm tình trạng găm giữ ngoại tệ. “Tâm lý găm giữ ngoại tệ giảm rất mạnh trong thời gian vừa qua. Chính vì thế, cán cân thanh toán của Việt Nam năm nay sẽ tiếp tục dương, khả năng cân đối cung cầu sẽ ổn định từ nay đến cuối năm cũng như đầu năm tới”, ông Lực nhấn mạnh.

Kim Yến