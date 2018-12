Làn sóng đặt hàng qua các trang web bán hàng online đang phổ biến trong một bộ phận 8X, 9X tại Việt Nam. Nhưng ngày càng nhiều người chọn các kênh bán hàng online ở nước ngoài do hai nguyên chính. Thứ nhất, hàng hóa của họ chất lượng tốt, phục vụ chuyên nghiệp, nhiều khuyến mại. Thứ hai, việc bán hàng online tại Việt Nam đã đánh mất lòng tin do trà trộn hàng giả, hàng nhái, khuyến mại ảo.

Mua hàng qua trang web ngày càng phổ biến trong một bộ phận người tiêu dùng Việt.

Để có thể tự tay mua online các mặt hàng nước ngoài, bạn có thể tham khảo những cách dưới đây:

Mua trực tiếp trên website nước ngoài

Bước 1: Loại thẻ giao dịch

Bạn không thể mua sắm quốc tế trên mạng với thẻ ATM thông thường. Thay vào đó, khách hàng cần thẻ tín dụng điện tử Visa hoặc Master card. Đây là một loại thẻ ngân hàng đặc biệt được bổ sung tính năng cho phép giao dịch trực tuyến ở những nơi chấp nhận thanh toán qua hai thương hiệu này. Hầu hết các website thương mại điện tử lớn trên thế giới đều cho phép thanh toán thông qua Visa hoặc Master card. Ngoài ra còn một số thương hiệu khác có tính năng tương tự hoặc sử dụng ví điện tử của Paypal.

Bước 2: Lựa chọn website

Trước tiên, bạn cần ưu tiên lựa chọn các website có phiên bản tiếng Anh để dễ dàng hơn trong quy trình đặt hàng. Tuy nhiên, nếu mặt hàng mà bạn thích thuộc về trang không có phiên bản tiếng Anh nên truy cập vào website gốc. Sau đó, sử dụng tính năng dịch tự động của các công cụ truy cập Internet hiện nay như Google, Cococ… để nắm được những thông tin cơ bản nhất.

Đồng thời, để việc mua hàng thuận tiện, bạn nên chọn những website có hình thức chuyển hàng về Việt Nam. Hãy tra cứu thông tin này trong mục “Shipping” của mỗi trang và xem danh mục các nước có thể nhận hàng của hãng.

Bước 3: Kiểm tra độ uy tín của website

Trước khi muốn đặt hàng và giao dịch, bạn phải kiểm tra mức độ uy tín của website đó. Nên lựa chọn những trang uy tín vì khi đã điền đầy đủ thông tin yêu cầu (địa chỉ, mã CCV trên thẻ…), giao dịch sẽ được chốt, rất khó để hủy và hoàn tiền lại, trừ khi bạn nhận và gửi trả hàng. Bên cạnh đó, khách hàng cũng nên đọc kỹ mô tả hàng hóa, dựa vào mức độ tín nhiệm mà người tiêu dùng đánh giá, bình chọn cho sản phẩm, bên bán rồi mới quyết định.

Bước 4: Lựa chọn size

Mỗi hãng có một bảng kích cỡ riêng kèm theo hướng dẫn rất cụ thể, tính theo cả “inch” và “cm” (1inch = 2,54cm). Người mua nên tìm hiểu kỹ, tra cứu, quy đổi từ size nước ngoài sang Việt Nam. Mẹo nhỏ, đối với mặt hàng thời trang, bạn có thể chú ý tới số đo, cân nặng của mẫu ảnh mặc size gì để áng chừng người mình. Ngoài ra, nhiều website mua sắm nước ngoài có phần phản hồi chất lượng dành cho khách ở bên dưới. Người mua online nên chú ý phần này vì đó là những miêu tả sản phẩm chân thực nhất của khách đã mua. Nhiều mặt hàng ảnh đẹp, tuy nhiên thực tế không vậy và ngược lại.

Thẻ Visa và Master card được sử dụng để mua hàng online nước ngoài.

Bước 5: Thanh toán

Chọn sản phẩm cho vào giỏ hàng (Add to Cart hoặc Add to Bag). Nếu chưa cần gấp, bạn có thể để sản phẩm trong giỏ hàng và đợi các đợt khuyến mại. Điều này giúp tiết kiệm khá nhiều ngân sách. Một số website không chấp nhận vận chuyển về Việt Nam. Do đó, bạn có thể liên lạc với một số công ty, dịch vụ chuyển phát nhanh uy tín để chuyển hàng. Nên chọn các gói dịch vụ có sẵn vì công ty sẽ làm các thủ tục kê khai thuế giúp bạn kèm theo một số giấy tờ chứng nhận cần thiết. Khi đó, hàng hóa sẽ ít bị thất lạc hoặc chậm trễ. Khi dùng các dịch vụ chuyển hàng truyền thống không kèm theo dịch vụ có sẵn, bạn sẽ phải cung cấp giấy tờ xác minh mình là chủ đơn hàng, làm một số thủ tục tại hải quan và tốn nhiều thời gian hơn so với bình thường.

Mua qua trung gian

Việc đặt hàng qua các đầu mối trung gian tại Việt Nam rất thuật tiện vì không cần có tài khoản thanh toán quốc tế, được đảm bảo hàng hóa. Tuy nhiên, giá thành cao hơn vì phải thêm tiền công, chênh lệch tỷ giá cho người mua hộ.

Để mua hàng, khách gửi link sản phẩm tại website muốn mua cho người đặt hộ. Sau đó, bên trung gian sẽ kiểm tra thông tin (chất lượng sản phẩm, giá cả, độ tin cậy của người bán), thông báo lại cho khách.

Bên trung gian gửi bản thông tin chi tiết đơn hàng của khách. Đa số người mua hộ yêu cầu bạn đặt cọc 50-80% giá trị sản phẩm. Sau khi hàng về Việt Nam, sẽ thanh toán số tiền còn lại và nhận hàng.

Chi phí mua hộ thường được tính theo công thức giá sản phẩm cộng phí mua hộ (5-10% giá sản phẩm), thuế, vận chuyển webstie nước ngoài (nếu có), phí vận chuyển từ nước ngoài về Việt Nam (theo kg).

Đây chỉ là dịch vụ tự do, không phải từ những nhà phân phối chính thức, vì vậy độ uy tín, đảm bảo không 100%. Do đó, bạn cần tìm những bên trung gian uy tín, rõ địa chỉ nhà hoặc văn phòng làm việc. Khi đưa tiền đặt cọc phải yêu cầu giấy biên nhận rõ ràng hoặc lưu biên lai chuyển khoản ngân hàng. Đặc biệt, bạn cũng nên chú ý lượng “Talk about” và phản hồi của khách hàng trên Facebook người mua hộ.

Trước khi đặt hàng, bạn cần hỏi rõ, chính xác công thức tính chi phí vận chuyển về Việt Nam. Ngoài ra, một số người cẩn thận còn cân lại khi sản phẩm về tay mình.

Linh Hân