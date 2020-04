Theo đại diện Truyền hình K+, Covid-19 đang diễn biến phức tạp trên toàn cầu, người dân được khuyến khích hạn chế ra đường, từ đó gia tăng nhu cầu giải trí lành mạnh tại nhà. Để chia sẻ với cộng đồng trong mùa dịch bệnh, đơn vị triển khai chương trình ưu đãi cho khách hàng gia hạn hoặc đăng ký mới gói thuê bao K+ Premium hoặc K+ TVBox, từ ngày 4-17/4, trong đó giảm phí thuê bao còn 75.000 đồng một tháng (giá chưa giảm 145.000 đồng), áp dụng tối đa cho 3 tháng.

Trong thời gian khuyến mại, khách hàng đăng ký thuê bao và tải ứng dụng myK+ có thể xem đồng thời trên hai thiết bị di động, thay vì một thiết bị như trước, giúp mọi thành viên thưởng thức các chương trình theo sở thích.

Cùng với việc giảm giá thuê bao, truyền hình K+ tăng cường các chương trình giải trí, phim ảnh và tăng thêm 8 kênh mới lên hệ thống, nâng tổng số kênh lên 172 kênh. Trong tháng 4, K+ sẽ phát sóng các chương trình giải trí hấp dẫn trên kênh sóng K+1, K+NS, K+PM và K+PC, giúp các gia đình tận hưởng không gian giải trí thú vị, bổ ích tại gia.

Khán giả theo dõi chương trình thể thao trên K+.

Trên kênh K+1, ngoài lịch phát sóng thông thường, K+ tăng cường chiếu các phim "bom tấn" châu Á và thế giới, phim gia đình, tình cảm lãng mạn, dành cho thiếu nhi... Đồng thời thêm các khung giờ đặc sắc cho phim hành động, hài hước vào 20h tối thứ hai, thứ tư, thứ sáu hàng tuần. Trong đó sẽ phục vụ khán giả phim Đại chiến Xích Bích vào 6/4; Nữ thợ săn hôm 8/4; Ngàn dặm tìm con (Lost and Love), ngày 10/4; Cuộc săn tử thần (Killng Season) chiếu ngày 13/4, với sự góp mặt của ngôi sao John Travolta; phim Hàn Quốc Khu rừng tuổi thơ phát sóng 17/4, mang thông điệp về cách giải quyết áp lực trong cuộc sống hiện đại.

Khung phim tối chủ nhật trên K+ giới thiệu các bộ phim gia đình, phim tình cảm như Tình anh em (Brothers), vào 5/4; Người phụ nữ siêu đẳng (I do not know how she does it), ngày 12/4; Một tuần với kiều nữ (ngày 19/4)... Đồng thời tăng phát sóng phim Việt Nam chiếu rạp, phim cho thiếu nhi.

Theo K+, chùm phim của ngôi sao màn ảnh Hàn Quốc Hyun Bin được nhiều khán giải Việt yêu mến sẽ lên sóng vào 20h mỗi tối thứ bảy, gồm Cuồng nộ bá vương (The Fatal Encounter), Cuộc đàm phán sinh tử (The Negotiation), Vòng xoáy lừa đảo (The Swindlers), Dạ quỷ (Rampant).

Ngoài ra, chương trình Lên đèn (Light on) trên sóng K+ trở lại cùng MC Thùy Trang, mang đến nhiều câu chuyện theo chủ đề vào 20h thứ bảy hàng tuần.

Diễn viên Hyun Bin (trái) trong phim Cuộc đàm phán sinh tử phát sóng 20h ngày 11/4 trên K+.

Kênh K+NS cho khán giả trẻ và chị em phụ nữ thêm lựa chọn hấp dẫn. Dịp này, kênh phát sóng 7 phim truyền hình. Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, vào 18h bắt đầu từ 6/4 sẽ phát phim cổ trang Hương mật tựa khói sương được khán giả châu Á yêu thích năm 2018; khung 20h giới thiệu phim Nữ công tố viên (Partner for Justice 2), từ 16/4 sẽ chiếu Vô tình tìm thấy Haru (The Extraodinary You), bộ phim có tỷ lệ người xem hàng đầu tại Trung Quốc.

Ngoài ra, từ 15/4, Cửu Châu Phiêu Miểu Lục (Novoland: Eagle Flag), một trong những bộ phim đầu tư sản xuất lớn nhất của Trung Quốc năm 2019 sẽ phát sóng vào 21h các ngày trong tuần. Khán giả có thể lựa chọn phim Người thầy y đức (Doctor Romantic) vào 20h thứ bảy, chủ nhật hàng tuần.

Với kênh K+PM sẽ tăng cường các nội dung thể thao. Khung 20h - 21h phát các chương trình bình luận, tạp chí chuyên sâu về bóng đá, cầu thủ, gồm chương trình Phạm Tấn & Anh Quân (Facts and Views), Đội hình tiêu biểu (EPL 1-11), Big interview, các tạp chí Ngoại hạng Anh, UEFA Champion League, Europa League. Riêng 20h thứ bảy giới thiệu Câu chuyện Ngoại hạng Anh (Premier League Story), kể câu chuyện thành công, thất bại hoặc bí mật của các đội bóng giải Ngoại hạng Anh. Khán giả có thể xem lại các trận đấu kinh điển kịch tính vào 21h và nhiều khung giờ trên K+PM.

Ngoài ra, trên sóng K+PC, người xem dễ dàng theo dõi những sự kiện tennis, golf... Trong đó, vào 20h hàng ngày, khán giả thưởng thức những chương trình chuyên sâu. Các trận đấu ATP tổng hợp theo một số chủ đề như các trận đấu hay nhất, những trận chung kết ATP 1000 và ATP World Tour Final, trận đấu kinh điển của các huyền thoại tennis, những giải golf trong các năm, các tay golf hàng đầu thế giới...

Truyền hình K+ kỳ vọng việc nâng cao chất lượng chương trình sẽ giúp khán giả có thêm nhiều lựa chọn.