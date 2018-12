Công ty Ôtô Trường Hải quyết định đầu tư xây dựng trung tâm thương mại - dịch vụ tại khu đô thị trung tâm hành chính, thành phố Tân An, tỉnh Long An với tổng vốn đầu tư lên đến hơn 300 tỷ đồng. Chủ trương đầu tư này đã được UBND tỉnh chấp thuận.

Theo thiết kế kiến trúc cơ sở công trình, khu trung tâm thương mại - dịch vụ sẽ có 3 tầng, mật độ xây dựng 46,02% tại khu đất CC3 có diện tích hơn 20.000m2. Đây sẽ là trung tâm trưng bày và giới thiệu sản phẩm của Ôtô Trường Hải, toạ lạc trên đường Hùng Vương thuộc khu đô thị trung tâm hành chính tỉnh Long An do Công ty cổ phần Đồng Tâm làm chủ đầu tư.

Tỉnh Long An cũng đã xác định khu đô thị trung tâm hành chính là một dự án trọng điểm, nhằm đáp ứng yêu cầu bố trí công sở, tập trung tất cả các cơ quan, ban, ngành về một cửa. Đồng thời, đây là nơi tập trung các trung tâm kinh doanh thương mại, tài chính... theo hướng hiện đại hóa công tác quản lý nhà nước, tạo ra môi trường làm việc năng động, đơn giản hóa việc liên hệ và đi lại giữa các cơ quan nhà nước và giữa các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp với quần chúng nhân dân.

Theo ông Võ Nguyên Tài, Trưởng phòng Kinh doanh Bất động sản, Công ty cổ phần Đồng Tâm, thời gian qua, tình hình bất động sản quanh khu vực đã khởi sắc nhờ diện mạo của khu đô thị trung tâm hành chính tỉnh Long An không ngừng thay đổi với nhiều công trình, tiện ích liên tục được đầu tư xây dựng, nổi bật là nhiều công trình được khởi công theo chủ trương của tỉnh. Ngoài ra, hàng loạt tiện ích không thể thiếu của một khu đô thị hiện đại cũng đã được chủ đầu tư là Công ty cổ phần Đồng Tâm đưa vào hoạt động như công viên, khu liên hợp thể dục thể thao với hồ bơi, sân tennis, sân bóng đá mini, trường học, nhà hàng…

Là khu đô thị trung tâm hành chính của tỉnh, dự án đảm bảo quy mô, chất lượng và tiêu chuẩn về thẩm mỹ kiến trúc, hệ thống hạ tầng, cây xanh và các công trình công cộng mà một đô thị hiện đại đòi hỏi. Bên cạnh việc không ngừng hoàn thiện về cơ sở hạ tầng, khu đô thị còn sở hữu vị trí thuận lợi nhờ nằm dọc bờ sông Vàm Cỏ Tây thoáng mát, bao quanh bởi khu công viên cây xanh mang đến bầu không khí trong lành.

Ngoài ra, khu đô thị trung tâm hành chính tỉnh còn được tăng giá trị nhờ vào lợi thế chung của địa phương Long An, được kết nối với TP HCM bằng tuyến đường cao tốc TP HCM - Trung Lương và đại lộ Võ Văn Kiệt. Các tuyến đường vành đai 1, 2, 3 kết nối Long An với TP HCM, các tỉnh miền Đông và Tây Nam Bộ được quy hoạch và triển khai đã rút ngắn khoảng cách từ Long An đến TP HCM và các tỉnh lân cận. Đó cũng là một trong những lý do chính mà Công ty cổ phần Ôtô Trường Hải quyết định đầu tư xây dựng một khu trung tâm thương mại - dịch vụ tại khu đô thị này.

(Nguồn: Đồng Tâm Group)