Để bù đắp nguồn cung thiếu hụt, đến hết tháng 11, Trung Quốc đã nhập khẩu thịt lợn tăng 58% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo Tổng cục Hải quan Trung Quốc, nhập khẩu thịt lợn tháng 11 tăng hơn 150% so với cùng kỳ năm ngoái, lên gần 230.000 tấn. Đây là mức cao nhất kể từ năm 2016 khi thị trường tiêu thụ lợn nhiều nhất thế giới đối mặt với cơn khủng hoảng nguồn cung.

Mức nhập khẩu tháng 11 cũng tăng 30% so với mức gần 180.000 tấn hồi tháng 10. 11 tháng năm 2019, Trung Quốc nhập hơn 1,7 triệu tấn thịt lợn, tăng 58% so với năm trước. Ngoài thịt lợn, Trung Quốc cũng nhập khẩu gần 78.000 tấn thịt gà và 1,47 triệu tấn thịt bò, tăng lần lượt 71% và 57,3% so với năm 2018.

Dịch tả lợn châu Phi bùng phát đã giết chết 100 triệu con lợn ở Trung Quốc. Tình trạng này khiến giá thịt lợn tại Trung Quốc tăng gấp đôi từ đầu năm nay.

Bắc Kinh đã có nhiều chính sách để cải thiện nguồn cung như hỗ trợ nông dân tái đàn, xả kho đông lạnh dự trữ, nhập khẩu... Trung Quốc cũng vừa tuyên bố giảm thuế cho thịt lợn đông lạnh để bù đắp nguồn cung thiếu hụt.

Tháng 11, chỉ số giá tiêu dùng Trung Quốc tăng 4,5% so với cùng kỳ năm trước. Các chuyên gia dự báo, dù được cải thiện gần đây, cuộc khủng hoảng thịt lợn tại Trung Quốc vẫn có thể trầm trọng hơn vào năm 2020. Theo Bộ Nông nghiệp Trung Quốc, đàn lợn nước này đang ít hơn 40% so với một năm trước.

Mới đây, một số ngân hàng nhỏ tại Trung Quốc đã dùng thịt lợn làm phần thưởng để hút khách hàng đến gửi tiền. Theo đó, với mỗi khoản tiền gửi 10.000 nhân dân tệ (1.430 USD) trở lên với kỳ hạn ba tháng, khách có thể được nhận từ nửa đến vài kg thịt lợn.

Tú Anh (theo Reuters)