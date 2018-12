Số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan cho thấy, xuất khẩu sắn và sản phẩm từ sắn của Việt Nam tăng trưởng mạnh.

Tháng 5, xuất khẩu sắn và sản phẩm đạt 223.400 tấn, trị giá 100,1 triệu USD, tăng 12,9% về lượng và 20,8% trị giá so với tháng trước đó. Do đó, lượng sắn xuất khẩu 5 tháng đầu năm đạt 1,3 triệu tấn, tương ứng 468,1 triệu USD, giảm 23,6% về lượng nhưng tăng 10,1% trị giá, do giá xuất bình quân tăng 44,4% so với cùng kỳ đạt 356,9 USD một tấn.

Trung Quốc vẫn là thị trường nhập sắn dẫn đầu của Việt Nam. Ảnh minh họa.

Dẫn đầu là thị trường Trung Quốc, chiếm 88,5% tổng lượng sắn xuất khẩu, đạt 1,1 triệu tấn, trị giá 408,2 triệu USD, giảm 25,4% về lượng nhưng tăng 8,7% về trị giá, giá xuất bình quân tăng 45,81% so với cùng kỳ.

Xếp thứ hai là Hàn Quốc đạt 43.400 tấn chiếm 3,3% thị phần, trị giá 11,7 triệu USD, tăng 7,9% về lượng và 30% giá trị. Tiếp đến là các thị trường Philippines, Malaysia, Đài Loan và Nhật Bản với lượng xuất đạt lần lượt 18.900 tấn; 18.800 tấn, 17.300 tấn và 10.100 tấn.

Trong 5 tháng đầu năm nay, lượng sắn xuất khẩu sang Philippines giảm mạnh nhất tới 40,4% về lượng và 15,7% giá trị. Ngược lại, thị trường Nhật Bản tăng mạnh nhất, gấp 3,8 lần về lượng và 2,6 lần về trị giá, mặc dù giá xuất bình quân sang thị trường này giảm 24% so với cùng kỳ chỉ đạt 240,17 USD một tấn.

Hồng Châu