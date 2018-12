Cùng sự lan tỏa của Internet và mạng xã hội, những kiểu trang phục, phụ kiện được làm thủ công theo trào lưu tự làm mọi thứ (Do it yourself-DIY) được giới trẻ Việt ưa chuộng. Vì vậy, Brother Việt Nam đã giới thiệu dòng máy may nhỏ gọn nhưng đa năng để đáp ứng trào lưu này.

Đáp ứng trào lưu của giới trẻ

Ngày càng nhiều bạn trẻ yêu thích việc tự sáng tạo, tùy chỉnh quần áo, túi xách…, để thể hiện cá tính của riêng mình. Chỉ cần đầu tư một ít thời gian trong những ngày cuối tuần rảnh rỗi, các bạn trẻ có thể ngẫu hứng thêu trang trí logo, ký tự hoặc họa tiết sáng tạo lên quần jeans, áo sơ mi hay một chiếc áo đầm điệu đà. Hoặc tinh xảo hơn, giới trẻ có thể sáng tạo để cắt ráp những vật liệu độc đáo lên túi xách, giày dép… Các bạn trẻ đã tạo nên một trào lưu thời thượng, có sức lan tỏa diện rộng trên Internet thông qua các hình ảnh, video được đăng lên mạng xã hội, giúp họ khẳng định cá tính, thẩm mỹ cũng như sự khéo léo của mình.

Với mong muốn đáp ứng tối đa nhu cầu thể hiện cá tính, sự sáng tạo của khách hàng trẻ và phát huy toàn diện năng suất của thiết bị, Brother Việt Nam - doanh nghiệp đi đầu trong lĩnh vực kinh doanh máy may và máy thêu vừa cho ra đời hàng loạt sản phẩm bao gồm: máy may cơ, máy vắt sổ và máy thêu chuyên nghiệp, chất lượng Nhật Bản.

Ưu điểm của các dòng máy mới này là tính năng đa dạng, đường nét chuyên nghiệp và thân thiện với người sử dụng. Từ thiết kế đến sự tinh tế trong đường kim, mũi chỉ, năng suất vận hành…, Brother đều cam kết sẽ khiến người tiêu dùng yên tâm khi sử dụng, có thể phát huy khả năng sáng tạo, sự khéo léo và giúp cho việc may vá trở nên dễ dàng hơn. Cùng với đó, với mức giá trung bình chỉ vài triệu đồng, máy may thêu Brother phù hợp cho nhu cầu sử dụng cá nhân hay kinh doanh nhỏ của các bạn trẻ.

Đa chức năng, chất lượng Nhật Bản

Ông Yoshihiro Nakayama - Tổng giám đốc Brother Việt Nam cho biết: "Dựa trên phản hồi của thị trường, chúng tôi hiểu rằng, khách hàng ngày nay mong đợi những sản phẩm mới với sự cải tiến về công nghệ, đa chức năng mà vẫn đảm bảo được chất lượng. Dẫn đầu về kinh nghiệm trong việc may thêu, chúng tôi đã phát triển thành công các dòng sản phẩm máy may, máy thêu chuyên nghiệp, sáng tạo về kiểu dáng, tinh xảo trong đường nét và đồng thời không quên mang lại cho các khách hàng mức giá hợp lý".

Theo ông Yoshihiro Nakayama, những sản phẩm mới của Brother International được sản xuất dựa trên sự thành công từ các sản phẩm trước đó. Đặc điểm chung của các sản phẩm máy may, máy thêu thế hệ mới được Brother ra mắt trong mùa hè này là tính năng ưu việt, đường chỉ phong phú, đa chức năng và thân thiện với người dùng.

Đại diện cho sản phẩm máy may cơ, 2 model mới JA1400 và JA1450NT có 14 mũi may tích hợp, làm khuy bốn bước, ổ chao ngửa tiện lợi kết hợp hệ thống xỏ chỉ tự động, hệ thống suốt chỉ nhanh và hỗ trợ kim đôi (áp dụng cho model: JA 1450NT). Sản phẩm giúp người dùng có thể dễ dàng sử dụng, tăng tính tiện lợi và tiết kiệm thời gian may vá.

Dòng máy thêu chuyên nghiệp mới VR được thiết kế phù hợp với thị trường Việt Nam. Máy thêu một đầu một kim đa năng cùng trục thêu linh động, hệ thống xỏ chỉ tự động, chức năng chần tự do và hiệu suất thêu lên đến 1.000 mũi một phút, mẫu thêu tích hợp 405 mẫu, 20 fonts chữ bao gồm chữ tiếng Nhật. Doanh nghiệp sẽ mở rộng cơ hội kinh doanh và hướng đến thành công một cách dễ dàng bởi sự hỗ trợ từ máy thêu VR.

Hơn một thế kỷ kể từ khi khởi đầu trong lĩnh vực sửa chữa máy may công nghiệp tại Nhật Bản năm 1908, Brother dần phát triển thành một tập đoàn toàn cầu và là một trong những thương hiệu dẫn đầu trong lĩnh vực công nghệ. Tập đoàn Brother luôn đặt khách hàng ở vị trí ưu tiên hàng đầu, mọi lúc, mọi nơi với phương châm "At your side". Thông qua việc mang lại những giá trị thượng đẳng một cách nhanh chóng và nhất quán, Tập đoàn Brother xây dựng mối quan hệ chặt chẽ, lâu dài với khách hàng và giành được sự trung thành của họ.

Thành lập vào năm 2009, Công ty TNHH Brother International Việt Nam luôn tiên phong cung cấp cho khách hàng những sản phẩm với công nghệ tiên tiến, chất lượng cao và đẳng cấp góp phần làm cho cuộc sống người Việt Nam phong phú và đa dạng hơn.

Trụ sở chính của công ty đặt tại TP HCM và chi nhánh tại Hà Nội. Ngoài ra, các trung tâm bảo hành tại Cần Thơ, Đà Nẵng và trung tâm bảo hành ủy quyền phủ rộng cả nước được đầu tư nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của khách hàng. Lĩnh vực kinh doanh chủ yếu của Công ty TNHH Brother International Việt Nam bao gồm: thiết bị văn phòng và máy may, máy thêu gia đình.

Thông tin chi tiết liên hệ hotline 1900 6062 hoặc truy cập website: www.brother.com.vn

(Nguồn: Brother)