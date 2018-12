"Đại gia điếu cày" Lê Thanh Thản, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh từng khiến thị trường bất động sản Hà Nội xôn xao với tuyên bố giá bán chung cư 10 triệu đồng một m2 vào năm 2011. Khi đó, nhiều người cho rằng mục tiêu này rất khó thực hiện khi mức giá còn rẻ hơn nhà ở xã hội.

Tuy nhiên, sau 6 năm, tập đoàn này vẫn đều đặn chào bán ra thị trường những căn hộ có giá khoảng 10 triệu đồng tại khu đô thị Thanh Hà (Hà Đông, Hà Nội). Lãnh đạo doanh nghiệp cho hay, đây là dự án tâm huyết ông muốn dành cho những những hộ gia đình có thu nhập thấp và trung bình, gia đình trẻ, người ngoại tỉnh lập nghiệp... có nhu cầu ở thực. Mọi tính toán về chi phí căn hộ đều được tính toán tỉ mỉ.

Những căn hộ này có diện tích khoảng 60-70 m2 nhưng chia thành 2 phòng ngủ, 2 WC, phòng khách, phòng bếp, phục vụ nhu cầu sinh hoạt cơ bản nhất của người dân. Trước thực tế nhiều gia đình phải chi thêm khoản tiền lớn để trang bị nội thất, chủ đầu tư chú trọng lựa chọn những thiết bị phù hợp với nhu cầu sinh hoạt của người dân. Sau khi nhận nhà, mọi người có thể thay đổi tùy theo sở thích và điều kiện kinh tế.

Căn bếp một hộ dân tự thiết kế tại tòa HH01

Bên cạnh đó, Mường Thanh cũng đầu tư thiết kế kiến trúc với nhà nhiều mặt thoáng, đón nắng gió tự nhiên và bố trí hợp lý để tận dụng cảnh quan hồ nước, công viên... "Với chiều cao từ 17 đến 20 tầng, mật độ xây dựng chiếm hơn 30% trên tổng diện tích 416ha, hệ thống hồ điều hòa có tổng diện tích hơn 30ha vừa là điểm nhấn cảnh quan vừa là lá phổi xanh cho khu đô thị", đại diện chủ đầu tư cho biết.

Nhiều hạng mục tiện ích được đầu tư như khu liên hợp thể thao bao gồm nhà thi đấu đa năng, bể bơi ngoài trời đang được gấp rút xây dựng. Giữa các tòa nhà đều có sân chơi cho trẻ em, không gian sinh hoạt chung cho cộng đồng cư dân. Chân tòa tháp là hệ thống các kiot kinh doanh.

Nhà thi đấu đa năng nằm trong khu liên hợp thể thao khu đô thị Thanh Hà.

Trong nội khu, Mường Thanh đầu tư xây dựng 3 trường mầm non, một trường tiểu học, một trường liên cấp 1-2 phân bổ đều tại hai khu vực A, B của khu đô thị. Theo chủ đầu tư, hệ thống các trường mầm non và tiểu học đều là các đơn vị có kinh nghiệm giáo dục nhiều năm như trường liên cấp Tuệ Đức, hệ thống trường mầm non Kids Garden, mầm non song ngữ Việt Ý...

Dưới thời "đại gia điếu cày" Lê Thanh Thản, khu đô thị Thanh Hà dần lột xác. Tiếp nhận dự án từ cuối tháng 4/2016, Mường Thanh đã xây dựng 21 tòa nhà cao tầng, 15 tòa nhà đã bàn giao và đi vào sử dụng, 6 tòa nhà đang chuẩn bị cất nóc. Hạ tầng đã cơ bản hoàn thành với hệ thống cây xanh, đường nội đô thị bóng đèn cao áp... và hơn 5.000 cư dân đã dọn đến sinh sống.

"Khu đô thị Thanh Hà được chủ đầu tư lựa chọn vật liệu tối ưu cũng như công nghệ mới, bộ máy quản lý, thi công giản tiện, năng suất lao động cao cũng góp phần giúp giảm giá thành căn hộ", ông Thi Văn Đức - Giám đốc Ban quản lý dự án cho biết.

Tòa nhà HH03- B3.1 hoàn thành và ban giao cho người dân chỉ sau một năm.

Nhắm đến nhóm đối tượng có thu nhập thấp, Mường Thanh dành nhiều ưu đãi cho người mua nhà. Với số vốn 200 triệu đồng, người mua nhà được hỗ trợ cho vay đến 70% và ân hạn trả nợ gốc.

"Nằm trên trục Lê Trọng Tấn kéo dài với vị trí thuận tiện dễ dàng kết nối trung tâm thành phố, quận Hà Đông và các khu vực ngoại vi, Thanh Hà là một trong những khu đô thị hút khách phía Tây Nam Hà Nội, nhất là khi tuyến đường Nguyễn Xiển - Xa La đi vào hoạt động", đại diện chủ đầu tư nhấn mạnh.

