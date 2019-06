Với chủ đề "The garden of love", triển lãm cưới sẽ diễn ra tại khách sạn Bến Thành - Rex từ 9h đến 21h hai ngày 13 và 14/7.

Hướng tới trào lưu cưới đơn giản nhưng sang trọng, đẳng cấp mang hởi thở của sắc màu hoa cỏ, không gian xanh... khách sạn Bến Thành Rex phối hợp với công ty TNHH MTV sự kiện Phát Hoàng Gia tổ chức triển lãm cưới 2019 chủ đề "The garden of love".

Triển lãm hướng đến phong cách cưới thời thượng, tôn vinh sự mộc mạc, giản dị nhưng không kém phần gần gũi, ấm áp. Ban tổ chức kỳ vọng khách tham quan sẽ được hòa mình vào không gian mới lạ mang âm hưởng thiên nhiên vừa lãng mạn vừa sang trọng, tinh tế.

Triển lãm cưới 2019 tại Rex tái hiện không gian thiên nhiên lãng mạn nhưng không kém phần sang trọng.

Dự sự kiện, khách mời sẽ được tham gia Talk show "Hoạch định tài chính trong hôn nhân", Workshop "2 thương hiệu cưới giới thiệu sản phẩm", Workshop "Stylist cho các cặp đôi yêu nhau". Theo đó, các cặp đôi sẽ được hai thương hiệu cưới giới thiệu chi tiết về dịch vụ, trang phục cưới, trang trí cưới cùng cơ hội nhận những voucher quà tặng giá trị.

Đây cũng là dịp để các cặp đôi khoác lên mình những bộ váy cưới, veston lịch lãm đến từ những thương hiệu danh tiếng tại TP HCM khi đăng ký tham gia chương trình "Thử làm cô dâu", đồng thời lưu lại nhiều tấm ảnh kỷ niệm lãng mạn.

Ban tổ chức mang đến nhiều hoạt động tư vấn ý tưởng sáng tạo khi tổ chức lễ cưới cho các cặp đôi.

Các gian hàng cũng tổ chức những mini game và trao quà tặng cho khách mời. Các cặp đôi tham gia triển lãm cưới sau khi check in online hoặc check in trực tiếp sẽ được lưu lại thông tin, hệ thống quay số may mắn sẽ dành những phần quà vô cùng giá trị cho những cặp đôi may mắn.

Ngoài ra, các cặp đôi còn được tham gia tư vấn chăm sóc trước khi cưới, chia sẻ kinh nghiệm làm đẹp và nhận những quà tặng hấp dẫn khi tham gia game show "Ai là nàng của anh" và "Khi chàng đi chợ".

Triển lãm lần này cũng quy tụ các bộ sưu tập cưới đến từ nhà thiết kế Lê Long Dũng, áo dài cưới Ngô Nhật Huy, áo dài cưới Việt Hùng, áo cưới Linh Nga cũng quy tụ tại sự kiện lần này qua sự trình diễn và góp mặt của các người đẹp Phan Thị Mơ, Phan Ngọc Hân, Lưu Diễm Hương, Ninh Hoàng Ngân... Bên cạnh đó khách tham gia sự kiện còn được thưởng thức giọng ca của Nguyên Vũ, Hải Yến idol, Bằng Cường...

Khách sạn Rex Sài Gòn, 141 Nguyễn Huệ, quận 1, TP HCM.

Dịp này, khách sạn Rex còn dành nhiều ưu đãi cho các cặp đôi như gói tiệc cưới ưu đãi. chỉ 6,8 triệu đồng gồm ăn theo thực đơn và gói nước uống trong 3 giờ (bia, nước ngọt, suối); tặng voucher 5 triệu đồng khi đặt tiệc trong 2 ngày diễn ra triển lãm (có điều kiện áp dụng).

Rex Wedding Fair 2019 là cơ hội để những đôi uyên ương có thêm lựa chọn và ý tưởng cho đám cưới mơ ước của riêng mình.

An Nhiên