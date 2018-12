Ông Trần Túc Mã - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Traphaco cho biết, nhờ cải tiến quy trình, tác phong làm việc của các trình dược viên, công ty đã loại bỏ lượng lớn khách hàng ảo. Thời điểm mới triển khai phần mềm, từ 10.000 khách hàng, công ty đã giảm xuống còn 6.800 người nhờ loại những khách hàng không có thật. Đến nay, công ty đã có 22.000 khách hàng - tăng xấp xỉ 300%. Sau 2 năm triển khai, ứng dụng đã giúp hãng tăng 41% doanh thu kênh nhà thuốc.

Theo ông Mã, sau quyết định đầu tư cho hệ thống quản lý chuỗi phân phối, đã có không ít những bàn tán, tranh luận nghi ngờ tính hiệu quả của việc đầu tư phần mềm bởi khi đó hãng có các công cụ quản lý tiên tiến khác như ISO, 5S... "Thời gian đầu, ngay cả cổ đông và nhân viên đều cho rằng khoản tiền 4 tỷ đồng đầu tư này chỉ có tác dụng hỗ trợ công việc quản lý của ban lãnh đạo", ông Mã cho hay.

Sau 2 năm ứng dụng phần mềm quản lý hệ thống bán lẻ, đến nay Traphaco đã có 22.000 khách hàng.

Thực tế, thời gian qua, phần mềm quản trị hệ thống phân phối đã giúp lãnh đạo công ty trong việc cập nhật và phân tích chính xác dữ liệu bán hàng theo từng giờ. Đồng thời, cập nhật dữ liệu chi tiết từng khách hàng, giúp hãng đưa ra các quyết định chính xác khi cần phân tích các số liệu của từng nhà thuốc mà không cần chờ đợi báo cáo của nhân viên.

Thông qua ứng dụng, lãnh đạo Traphaco giám sát nhân viên bán hàng về lộ trình, chất lượng viếng thăm, doanh số..., giảm thiểu chi phí tài chính, bảo quản hàng hóa, tăng năng suất lao động và hiệu quả của hệ thống quản lý chất lượng.

Đối với hệ thống nhà thuốc, ứng dụng đã cải tiến hoạt động phân phối, tạo ra sự đồng thuận, tin tưởng khi Traphaco cam kết đảm bảo hài hoà lợi ích giữa các bên. Thông qua chính sách bán hàng dành cho kênh nhà thuốc, người bệnh có cơ hội tiếp cận với thông tin minh bạch và sử dụng sản phẩm chất lượng cao.

Hiện Traphaco có 20 chi nhánh, 3 công ty con và phân phối, bán hàng trực tiếp tới 22.000 khách hàng là nhà thuốc trên toàn quốc. Theo Báo cáo của IMS (Viện Thông tin chăm sóc sức khỏe thuộc IMS Health), đến hết quý IV/2015, Traphaco nằm trong danh sách 20 công ty có doanh thu đứng đầu thị trường dược phẩm (Leading Corporation). Trong nhóm hàng OTC (thuốc không cần ghi toa - Over the counter), công ty xếp thứ 3 về doanh thu. Năm 2015, doanh thu hợp nhất của công ty tăng 20%, lợi nhuận sau thuế tăng 23,3% so với năm 2014.

Thanh Thanh