Tại sự kiện, khách hàng sẽ tham quan tầng căn hộ thực tế, theo dõi chương trình bán đấu giá căn hộ, tham dự lễ hội Carnival và có cơ hội sở hữu những căn hộ ở các tầng đẹp nhất dự án cùng với nhiều phần quà hấp dẫn.

Tầng căn hộ thực tế được ra mắt lần này ở cả hai tòa nhà Trường Thành (CT2) Trường An (CT1). Đây là tầng căn hộ mà chủ đầu tư GP.Invest đã nghiệm thu và sử dụng làm tiêu chuẩn để đơn vị nhà thầu hoàn thiện các tầng còn lại.

Dự án Tràng An Complex đang dần hoàn thiện.

Cũng trong sự kiện, GP.Invest sẽ tổ chức bán đấu giá một căn hộ được nhiều khách hàng quan tâm nhất kể từ khi bắt đầu mở bán dự án. Khoản tiền thu được từ tiền chênh giữa giá khởi điểm và mức giá cuối cùng của người trả cao nhất, sẽ được dùng để gây dựng quỹ sinh hoạt cộng đồng cư dân Tràng An Complex sau này. Đây là món quà mà GP.invest muốn gửi tặng các khách hàng thân thiết - những người đã và đang đồng hành cùng GP.invest trên chặng đường xây dựng cộng đồng Tràng An Complex văn minh thanh lịch.

Ông Nguyễn Quốc Hiệp, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc GP.Invest cho biết, tuy là đợt mở bán cuối cùng nhưng các căn hộ lần này đều ở các tầng đẹp nhất (tầng 16,19) và lần đầu tiên được đưa ra thị trường. Hiện 80% số căn hộ của Tràng An complex đã có chủ, số còn lại sẽ được mở bán đợt cuối cùng vào ngày 15/5 tới.

Về mức giá, ông Hiệp cho biết, sẽ không biến động nhiều so với đợt mở bán gần đây ở mức dao động 33-38 triệu đồng mỗi m2 thông thuỷ. Theo chủ đầu tư, điểm đặc biệt ở dự án Tràng An Complex chính là căn hộ được bàn giao có chất lượng tốt hơn so với cam kết ban đầu. Điều này khách hàng có thể dễ dàng nhận thấy ở tầng căn hộ thực tế sẽ ra mắt tới đây.

Dự án Tràng An Complex sẽ được bàn giao tháng 12 này.

Cụ thể hơn, GP.Invest đã bỏ thêm chi phí đầu tư nâng cấp toàn bộ hệ thống ổ cắm, công tắc lắp đặt trong căn hộ sang một chủng loại có mẫu mã và chất lượng cao cấp hơn. Vật liệu gỗ tủ bếp trong các căn hộ như cam kết ban đầu đã là loại có chất lượng cao, tuy nhiên GP.Invest đã quyết định lựa chọn vật liệu gỗ có khả năng chống ẩm tốt dù giá thành cao hơn.

Khóa cửa chính của mỗi căn hộ cũng sẽ được lắp đặt của thương hiệu nổi tiếng và có uy tín hơn. Thậm chí, chủ đầu tư cử đoàn cán bộ sang Italy để trực tiếp kiểm tra nhà máy sản xuất bếp từ và máy hút mùi để đảm bảo thiết bị lắp đặt có xuất xứ từ châu Âu theo đúng cam kết với khách hàng.

Với mục đích tối ưu hóa mọi sinh hoạt tại Tràng An Complex, góp phần mang lại môi trường xanh sạch đẹp, GP.Invest cũng nghiên cứu và lắp đặt hệ thống thang vận chuyển rác hiện đại. Ngoài ra, GP.Invest cũng đầu tư 35 tỷ đồng để lắp đặt thêm hệ thống đỗ xe 2 tầng ở tầng hầm B1, nhằm gia tăng diện tích đáp ứng tối đa nhu cầu sử dụng của cư dân.

Tổng giám đốc GP.Invest khẳng định, ông là người luôn đích thân kiểm tra mọi công việc được triển khai tại dự án, nên ông tự tin mang chất lượng công trình Tràng An Complex đi so sánh với bất kể dự án nào trên thị trường.

Thanh Thư