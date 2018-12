Vừa qua, hơn 50 khách hàng Horeca khu vực miền Nam có chuyến tham quan trạm trung chuyển thủy hải sản của công ty MM Mega Market Việt Nam (tên cũ là Metro Cash & Carry Việt Nam) và nông trại nuôi trồng thủy sản của các hộ nông dân tại thành phố Cần Thơ.

Khách tham quan là chủ các nhà hàng, khách sạn, căng tin có cơ hội trải nghiệm quy trình hoat động Trạm trung chuyển cũng như quy trình kiểm soát chất lượng và sơ chế thủy sản trước khi vận chuyển đến các trung tâm phân phối. Đặc biệt, khách hàng còn được giới thiệu các phương pháp nhận biết thủy sản tươi an toàn với các sản phẩm bị tẩm ướp hóa chất trên hiện trường hiện nay. Bên cạnh đó, những phân tích về mùa vụ của những nhóm thủy hải sản của MM Mega Market Việt Nam đã giúp khách hàng có thêm thông tin để xây dựng thực đơn hiệu quả trong kinh doanh.

Các doanh nghiệp thăm quan Trạm trung chuyển thủy sản Cần Thơ.

Tận mắt mục sở thị Trạm cung ứng lần này, ông Trần Đăng Đàn, Tổng giám đốc công ty The Caterers cho biết, mỗi ngày công ty ông đảm nhiệm hơn 14.000 suất ăn, do đó, lựa chọn nhà cung cấp thực phẩm an toàn là tiêu chí quan trọng hàng đầu trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Bên cạnh nguồn thủy sản được kiểm soát ngay từ con giống tại trang trại và phương pháp vận hành trạm trung chuyển, Metro còn kiểm tra chất lượng từng cá thể thủy sản khi nhập vào giúp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, điều này giúp doanh nghiệp có thể yên tâm thực hiện cam kết với các khách hàng và đối tác.

Là doanh nghiệp phân phối thực phẩm cho hơn 1 triệu khách hàng chủ yếu là nhà hàng, khách sạn và căng tin, MM Mega Market Việt Nam đã có những hoạt động đầu tư bền vững tại Việt Nam trong ngành thực phẩm tươi sống. Năm 2011, công ty xây dựng trạm trung chuyển thủy sản Cần Thơ cung cấp hơn 70% lượng thủy sản cho 19 trung tâm Metro với sản lượng gần 2.000 tấn mỗi năm trong đó hơn 30% mặt hàng đạt chứng nhận VietGap.

Hiện MM Mega Market thu mua thủy hải sản từ các tỉnh như Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Vĩnh Long, Đồng Tháp, An Giang, Trà Vinh, Tiền Giang… với hơn 400 mặt hàng thủy hải sản. Bên cạnh việc kiểm soát và xử lý thủy sản tại trạm trung chuyển, công ty còn vận hành đội ngũ kỹ sư nuôi trồng thủy sản làm việc thường xuyên với nông dân, kiểm soát từ khâu chọn giống đến khi đánh bắt vận chuyển theo tiêu chuẩn Metro, tiêu chuẩn VietGap và các tiêu chuẩn khác giúp đảm bảo chất lượng cao nhất.

Trạm trung chuyển thủy sản Cần Thơ của MM Mega Market là một trong 18 cơ sở được xếp loại A được cấp phép trên địa bàn.

Ông Lư Tuấn, Trưởng phòng Quản lý chất lượng Nông Lâm Thủy sản - Chi cục Quản lý Nông Lâm sản và Thủy sản thành phố Cần Thơ cho biết, Metro có một hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản minh bạch và chính xác. Bên cạnh đó, trạm trung chuyển thủy sản của Metro là một trong 18 cơ sở xếp loại A trên tổng số 367 cơ sở đã được cấp phép trên địa bàn. "Để đạt được điều này Metro đã đạt 20 nhóm tiêu chí với 89 chỉ tiêu đánh giá", vị này cho hay.

Trạm trung chuyển thủy sản của MM Mega Market đang vận hành là mô hình tiêu biểu của dự án hợp tác công - tư giữa Metro với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam nhằm thiết lập chuỗi cung ứng cá tươi chất lượng cao cho thị trường Việt Nam và gia tăng giá trị các sản phẩm nông nghiệp.

Trong năm nay, công ty sẽ tăng sản lượng cung ứng lên 100% để cung ứng thủy sản an toàn cho 19 trung tâm trên cả nước.

Thanh Thanh