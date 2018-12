Ngày hội gia đình V-Day vừa được Mercedes-Benz tổ chức vào ngày 27 và 28/8 tại sân golf Tân Sơn Nhất với sự tham gia của đông đảo khách hàng. Tại đây, thương hiệu "ngôi sao ba cánh" cũng hoàn thiện danh mục xe đa dụng (MPV) hạng sang của mình khi ra mắt 2 mẫu xe mới là V 250 và Vito Tourer 121. Đặc biệt, chương trình còn mang đến hàng loạt hoạt động thú vị dành cho gia đình như ghép hình thông minh, đua xe đạp, vẽ tranh lên xe…

Không khí ngày hội V-Day:

Trải nghiệm xe sang tại ngày hội V-Day

Xuất hiện tại ngày hội V-Day, V 250 thích hợp với nhóm khách hàng gia đình đang tìm kiếm phong thái lái đẳng cấp và không gian rộng rãi cho mọi hành trình. Sở hữu kích thước 5.140 x 1.928 x 1.880 mm và chiều dài cơ sở lên đến 3.200 mm, V 250 là kết quả của "cuộc cách mạng" về không gian khoang hành khách. Điểm đặc biệt của V 250 cũng như các dòng sản phẩm khác của V-Class chính là hàng ghế thứ hai với 2 ghế độc lập có thể xoay 180 độ, giúp các hành khách dễ dàng tương tác với nhau. Khoang hành lý rộng rãi là điểm cộng tiếp theo mà các gia đình đã có dịp trải nghiệm khi tham gia tranh tài trong cuộc thi xếp hành lý tại ngày hội.

Ngày hội V-Day đã mang đến những phút giây thư giãn cho cả gia đình dịp cuối tuần.

Được trang bị bình nhiên liệu 70 lít, V 250 có thể đồng hành cùng cả gia đình suốt quãng đường lên đến 800 km với chỉ một lần đổ xăng nên phù hợp cho những kỳ nghỉ dài ngày. Thêm vào đó, an toàn vẫn là mối quan tâm hàng đầu của Mercedes-Benz khi hãng xe nước Đức trang bị đến 10 túi khí an toàn cho xe, bao gồm 2 túi khí phía trước, 2 túi khí bên hông phía trước và 6 túi khí cửa sổ, sẵn sàng đảm bảo an toàn cho hành khách trước mọi tình huống.

Nhiều vật dụng cồng kềnh cho chuyến du lịch đều được xếp gọn trong khoang hành lý rộng rãi của V 250.

Bên cạnh V 250, Vito Tourer 121 sở hữu mức giá vừa tầm hơn nhưng vẫn phát huy hết hiệu quả của dòng xe MPV. Ngoài sức mạnh động cơ 211 mã lực và hộp số 7G-Tronic Plus, Vito Tourer 121 cũng sở hữu không gian rộng rãi, thiết kế 8 chỗ ngồi và điều hòa khí hậu tự động đa vùng. Vito Tourer 121 được trang bị các tính năng cốt lõi vốn làm nên thương hiệu Mercedes-Benz như ESP, ABS/BAS, Attention Assist, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, túi khí cho hàng ghế trước.

Vito Tourer 121 được xem là giải pháp di chuyển chất lượng cho khách hàng doanh nghiệp.

Khách hàng đến với chương trình cũng đã có dịp trải nghiệm cả 2 sản phẩm cao cấp khi đăng ký lái thử xe vòng quanh sân golf. Như vậy, cùng với phiên bản V 220 d (máy dầu) ra mắt cuối năm 2015, khách hàng Việt Nam có thêm nhiều lựa chọn khi tìm mua một chiếc MPV cao cấp. V 250 và Vito Tourer 121 có giá lần lượt là 2,569 tỷ đồng và 1,849 tỷ đồng (đã bao gồm VAT).

(Nguồn: Mercedes-Benz)