The Zen Residence là một phần của khu đô thị có quy mô lớn tọa lạc ở cửa ngõ phía Nam Hà Nội - Gamuda Gardens (Hoàng Mai) với kết nối giao thông vào nội đô và ra các tỉnh lân cận thuận tiện. Theo giới chuyên gia, đây cũng là điểm đến giao thương và sinh sống cho những cư dân muốn lựa chọn thủ đô Hà Nội là nơi an cư lập nghiệp.

Mang phong cách đơn giản, gần gũi với thiên nhiên, chủ đầu tư dự án hướng tới một không gian văn minh, trong lành, hòa hợp giữa thiên nhiên và con người.

Nguyên tắc sống xanh được Gamuda Land áp dụng tối đa bằng khoảng xanh rộng, bao trùm khu căn hộ. Những loại cây xanh và hoa được lựa chọn kỹ để tô điểm cho tiện ích khu vui chơi ngoài trời tầng 5 nối liền giữa các tòa nhà, vườn thượng uyển trên cao. Bên cạnh đó là những con đường nội đô rợp bóng cây xanh.

Ngoài mật độ phủ xanh toàn dự án, chủ đầu tư còn đưa yếu tố cây xanh vào từng căn hộ. Một logia được kết nối với phòng bếp, tạo không gian mở kết nối với thiên nhiên. Một logia khác - nơi gia chủ có thể bày trí khu vườn của riêng mình, mang lại khoảng trời rộng cho phòng khách.

Bên cạnh đó, chủ đầu tư còn khéo léo đưa thiết kế mở vào từng căn hộ để đón nắng gió tự nhiên, thân thiện với môi trường, đồng thời tiết kiệm năng lượng, tạo không gian sống hiện đại hòa hợp với thiên nhiên.

Để đáp ứng nhu cầu và hưởng thụ không gian sống hiện đại của cư dân, chủ đầu tư còn phát triển nhiều tiện ích nội khu như nhà hàng, quán cà phê, khu thư giãn, bể bơi hiện đại, khu sân vườn đi dạo, sân chơi trẻ em, khu thể dục thể thao, trung tâm thương mại, Spa, chăm sóc sức khỏe…

Nội thất cao cấp hi-end

"Một trong những điểm nhấn của The Zen Residence nằm ở định hướng ứng dụng nội thất cao cấp hi-end, tạo tiền đề cho cư dân có nhiều trải nghiệm 'all in one' - mọi không gian trong một. Theo đó, toàn bộ trang thiết bị gắn tường đều đến từ các thương hiệu danh tiếng", đại diện chủ đầu tư cho biết.

Ngoài ra, mỗi căn hộ tại The Zen Residence đều được chủ đầu tư trang bị thiết bị cảm ứng tự động, hệ thống kiểm soát an ninh video phone thông minh với tính năng ưu việt, hệ thống thang máy, trang thiết bị điện, hệ thống phòng cháy chữa cháy… theo chuẩn cao cấp hi-end, đảm bảo an ninh, an toàn cho cư dân.

Cũng theo đại diện Gamuda Land, các căn hộ thông minh tại đây đều giúp tối ưu hóa phong cách sống hiện đại thông qua hệ thống điều khiển từ xa an toàn, tiết kiệm thời gian và năng lượng. Chỉ cần cài ứng dụng nhà thông minh vào điện thoại hoặc máy tính bảng có kết nối internet, cư dân có thể dễ dàng điều khiển các thiết bị điện trong nhà, bất cứ lúc nào và từ bất cứ đâu. Hệ thống điều khiển từ xa lắp đặt cho mỗi căn hộ sẽ kết nối cư dân với các thiết bị như điều khiển rèm cửa, hệ thống đèn điện, điều chỉnh nhiệt độ máy lạnh, hệ thống cảm biến khói, hệ thống an ninh…

The Zen Residence có nhiều loại căn hộ với diện tích và chức năng khác nhau, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người mua nhà. Dự án có giá từ 24 triệu đồng một m2, phù hợp với những gia đình trẻ đang muốn tìm tổ ấm tiện nghi hoặc những nhà đầu tư căn hộ cho người nước ngoài thuê với vốn ban đầu vừa phải.

Khu đô thị Gamuda Gardens nằm cạnh công viên Yên Sở. Dự án cũng thụ hưởng các tiện ích sẵn có của dự án Gamuda City như khu nhà phố thương mại The Three Central đã đi vào hoạt động, trung tâm thương mại LePARC - điểm vui chơi, mua sắm lớn tại phía Nam Hà Nội, Câu lạc bộ Gamuda Gardens, hệ thống trường học quốc tế liên cấp Singapore (SIS)...

Thế Đan