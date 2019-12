Bắc Ninh Khách hàng trả trước 20% giá trị sản phẩm và nhận hỗ trợ vay vốn 80% từ ngân hàng để sở hữu nhà liền kề tại khu đô thị Him Lam Green Park.

Chính sách bán hàng nhiều ưu đãi

Không chỉ sở hữu hàng loạt ưu thế về vị trí, hệ thống tiện ích đa dạng, đồng bộ, Him Lam Green Park còn hấp dẫn khách hàng bởi chính sách bán hàng nhiều ưu đãi. Để giảm áp lực tài chính cho người mua, chủ đầu tư Him Lam liên kết với ngân hàng uy tín để hỗ trợ cho khách hàng có nhu cầu sở hữu Him Lam Green Park (Bắc Ninh). Theo đó ngân hàng Bưu điện Liên Việt áp dụng chính sách ưu đãi vay vốn lên đến 80% giá trị hợp đồng trong thời gian 35 năm, ân hạn gốc 24 tháng đầu tiên. Chủ đầu tư hỗ trợ 100% lãi suất trong 18 tháng đầu tiên.

Do vậy với ưu đãi khi vay vốn ngân hàng, khách hàng chỉ cần thanh toán 20% giá trị hợp đồng tương đương với 600 triệu đồng, có cơ hội sở hữu một căn nhà liền kề. Cùng với đó là hơn 40 tiện ích nội khu và trở thành cư dân cộng đồng văn minh giàu tính nhân văn, đồng thời nắm cơ hội đầu tư thông minh từ việc gia tăng giá trị dự án theo thời gian. Mặt khác đối với khách hàng tiến hành thanh toán nhanh 70% khi ký hợp đồng mua bán sẽ nhận chiết khấu trực tiếp vào giá bán lên đến 8%.

Him Lam Green Park cung cấp lượng sản phẩm lớn cho thị trường bất động sản Bắc Ninh.

Quy tụ hàng loạt ưu thế

Him Lam Green Park tọa lạc tại nút giao Quốc lộ 1A và Quốc lộ 18 của thành phố Bắc Ninh, dễ dàng kết nối đi sân bay Nội Bài, khu công nghiệp trọng điểm của Bắc Ninh hay các tỉnh lân cận khu vực phía Bắc. Chính vị trí trung tâm giúp Him Lam Green Park hưởng lợi từ hệ thống hạ tầng hiện đại của tỉnh, đồng thời kết nối giao thông thuận tiện cũng là yếu tố mang tới tiềm năng tăng giá trị của dự án trong tương lai. Ngoài ra, dự án có hơn 40 tiện ích, gồm giáo dục, y tế, trung tâm thương mại, sân tập golf, bể bơi bốn mùa, công viên, khu vui chơi. Dây cũng là một trong những yếu tố cốt lõi thu hút khách hàng.

Him Lam Green Park nằm trong khu đại đô thị hiện đại đã được tỉnh Bắc Ninh quy hoạch với tổng diện ích lên tới gần 300ha. Điều này cho thấy tầm vóc cùng với ưu thế về vị trí của khu đô thị kiểu mẫu này.

Trung tâm văn hóa sự kiện Him Lam Green Park đang hoàn thiện, đóng góp giá trị cộng đồng cho dự án.

Đại diện Him Lam cho bết khi phát triển dự án này, chủ đầu tư đặt mình vào vị trí của khách hàng để kiến tạo chuẩn mực sống hiện đại và văn minh cho cư dân. Điều đó thể hiện qua 5 yếu tố cốt lõi của khu đô thị, bao gồm: giáo dục y tế, đô thị xanh, cộng đồng, quốc tế và hiện đại.

Các căn nhà liền kề tại Him Lam Green Park thiết kế theo phong cách hiện đại, tối ưu công năng sử dụng và các mặt thoáng, mang lại không gian sống xanh, tốt cho sức khỏe của cư dân. Một số sản phẩm nhà phố thương mại nằm trên trục đường chính có công năng đa dạng, phù hợp với nhiều mục đích như để ở, đầu tư bất động sản, đầu tư cho thuê và kể cả kinh doanh dịch vụ. Đây có thể là lời giải cho bài toán đầu tư thông minh mà nhiều khách hàng đang tìm kiếm.

Mảng xanh tại Him Lam Green Park.

Với hàng loạt ưu thế từ vị trí, tiện ích, thiết kế đến chính sách bán hàng linh hoạt, Him Lam Green Park được đánh giá là một trong những sản phẩm sáng giá nhất trên thị trường bất động sản vùng ven Hà Nội. Dự án đáp ứng nhu cầu thực của khách hàng đồng thời kiến tạo dựa trên những nhu cầu thiết yếu của cộng đồng cư dân.

Minh Anh