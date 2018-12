The Western Capital gồm 3 block cao tới 36 tầng có quy mô 1.233 căn hộ. Chủ đầu tư kỳ vọng khi hoàn thành, dự án sẽ trở thành biểu tượng định hình tiêu chuẩn mới về phân khúc căn hộ tại khu Tây thành phố.

Trải dài hơn 700m trên mặt tiền 4 tuyến đường rộng, thoáng gồm Lý Chiêu Hoàng (rộng 36 m), đường số 17, đường số 19 và đường số 32 (rộng 14m); The Western Capital sở hữu vị trí đắc địa, trung tâm quận 6 và khu Tây. Từ dự án, cư dân chỉ mất 2 phút để đến trung tâm quận 8, vòng xoay Phú Lâm; 3 phút để thông qua Đại Lộ Võ Văn Kiệt kết nối với quận 1 và quận 3; 5 phút để đến trung tâm quận 5, quận 10, Tân Phú… Cư dân dễ dàng kết nối với các tiện ích xung quanh như Metro Bình Phú, Công Viên Bình Phú, Aeon Mall Bình Tân, tuyến metro số 6…

Phối cảnh tổng thể dự án The Western Capital.

Chủ đầu tư dự án chú trọng kiến tạo The Western Capital không chỉ là ngôi nhà mà còn là tổ ấm, nơi nghỉ dưỡng sau mỗi ngày dài mệt mỏi đồng thời định hình lối sống cân bằng, chất lượng. Với mật độ xây dựng khoảng 30%, The Western Capital sở hữu hơn 7.800 m2 cây xanh. Mỗi căn hộ tại dự án đều được trang bị kính tràn từ trần xuống chân, để ánh sáng, gió trời luôn ngập tràn.

Tại The Western Capital, bạn sẽ được tận hưởng đầy đủ các tiện ích với tiêu chuẩn 5 sao như clubhouse chuẩn 5 sao quốc tế, hồ bơi tràn rộng hơn 600 m2, lobby 5 sao quốc tế, Wi-Fi phủ toàn toà nhà, shophouse sầm uất, hầm giữ xe an ninh và hiện đại, phòng gym và spa đẳng cấp… An ninh trong toàn dự án luôn được đảm bảo với thẻ từ thang máy, khoá từ cho từng căn hộ, Intercom, Camera ip giúp cư dân quan sát căn hộ, trông nom con cái qua smartphone.

Mỗi căn hộ tại The Western Capital được thiết kế trên nguyên tắc tối giản, tính tế, nhẹ nhàng và hiện đại, giảm thiểu vách ngăn và góc chết, tận dụng được tối đa ánh sáng và gió trời, đảm bảo sự hài hoà giữa con người và tự nhiên. Dự án có chuẩn hoàn thiện nội thất khi nhận bàn giao nhà cùng sàn cỗ cao cấp, intercom, tủ bếp trên dưới, mặt bếp kèm bếp từ cao cấp, phòng tắm kiếng đứng, khoá từ từng căn hộ, trần thạch cao, máy sấy tóc, đèn cảm ứng…

Liên hệ hotline: 0931 258 258. Website: http://westerncapital.com.vn.

Dự án The Western Capital còn thu hút người mua nhờ giá cả hợp lý và chính sách thanh toán linh hoạt. Căn hộ 2 phòng ngủ, hoàn thiện nội thất cao cấp, được đầu tư những tiện ích chuẩn mực 5 sao có mức giá từ 1,2 tỷ đồng một căn.

Với chính sách hỗ trợ cho vay tới 70% giá trị căn hộ của VP Bank cùng lãi suất ưu đãi trong 25 năm, khách hàng chỉ phải chuẩn bị 30% giá trị căn hộ (tương đương 360 triệu đồng) có thể sở hữu căn hộ tại The Western Capital. Số tiền này được thanh toán làm 4 đợt: lần một thanh toán 10%, tháng 6/2017 thanh toán 5%, tháng 10/2017 thanh toán 10% và 2 tháng sau thanh toán nốt 5% còn lại).

Việc giãn tiến độ thanh toán không chỉ giúp nhà đầu tư chủ động dòng tiền, có cơ hội đạt được lợi nhuận cao mà còn tạo điều kiện cho giới trẻ có tích luỹ chưa nhiều sở hữu căn hộ cao cấp tại dự án. Theo tính toán từ PHPReal - đơn vị tiếp thị và phân phối dự án, với chính sách hỗ trợ của ngân hàng, chỉ cần 7-10 triệu đồng một tháng, khách hàng có thể sở hữu căn hộ tại The Western Capital.

Ngày 17/12 tới, Công ty PHPReal sẽ tổ chức lễ công bố dự án The Western Capital và giới thiệu đơn vị tiếp thị và phân phối độc quyền. Đợt này, công ty sẽ giới thiệu ra thị trường 1.233 căn hộ cao cấp giá từ 1,2 tỷ đồng thuộc dự án The Western Capital có quy mô lớn tại trung tâm quận 6.

Tham dự chương trình, khách mua căn hộ có cơ hội bốc thăm trúng căn hộ trị giá 1,2 tỷ đồng. Khách thanh toán một lần 95% giá trị căn hộ sẽ được hưởng chiết khấu lên đến 17%. Ngoài ra, khách hàng có giao dịch thành công tới ngày 17/12 sẽ có cơ hội trúng thưởng tiền mặt trị giá 250 triệu đồng.

Thu Ngân