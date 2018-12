Lý do nhà đầu tư tranh mua cổ phiếu Vinaconex / Những nhà đầu tư bí ẩn muốn mua cổ phần Vinaconex

Chiều nay (22/11), Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức hai phiên đấu giá cổ phần của Tổng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex, mã CK: VCG) do Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) và Tập đoàn Viettel sở hữu.

Bất ngờ đã diễn ra trong phiên đấu giá bán trọn lô 255 triệu cổ phần (tương đương 57,7% vốn) của Vinaconex do SCIC sở hữu. Một nhà đầu tư đã mua thành công trọn lô cổ phiếu này với mức giá 28.900 đồng mỗi cổ phần, cao hơn gần 36% so với giá khởi điểm. Tổng giá trị số cổ phần bán được đạt gần 7.400 tỷ đồng, cao hơn 1.900 tỷ đồng so với quy mô đợt đấu giá tính theo mức thấp nhất. Hai nhà đầu tư không đấu giá thành công đặt giá mua lần lượt là 22.300 đồng và 21.300 đồng.

Kết quả phiên đấu giá cổ phần Vinaconex do SCIC sở hữu. Ảnh: MS

Theo danh sách được HNX công bố trước đó, đã có 4 nhà đầu tư đăng ký tham gia, gồm Công ty Đầu tư Star Invest, Công ty Đầu tư Hạ tầng Thăng Long TJC, Công ty An Quý Hưng và một cá nhân là ông Nguyễn Văn Đông (sinh năm 1980).

Tuy nhiên, tiềm lực tài chính của các nhà đầu tư này đều thấp hơn nhiều so quy mô hơn 5.400 tỷ của phiên đấu giá tính theo mức khởi điểm. Đến trước giờ đấu giá, một nhà đầu tư đã rút lui, giảm số lượng nhà đầu tư hợp lệ tham gia còn ba.

Cũng trong chiều nay, Viettel cũng đã thoái vốn thành công 94 triệu cổ phần mà họ sở hữu tại Vinaconex với mức giá trọn lô là hơn 2.000 tỷ đồng. Một nhà đầu tư đã đấu giá thành công, mua trọn lô cổ phiếu này với mức giá cao hơn 72.500 đồng so với mức khởi điểm. Phiên đấu giá này còn một nhà đầu tư khác tham gia nhưng trả giá chỉ cao hơn 500 đồng so với mức khởi điểm và thất bại. Hai doanh nghiệp tham gia đấu giá lô cổ phiếu VCG mà Viettel rao bán cũng có vốn điều lệ nhỏ hơn nhiều so với giá trị của lô cổ phần

