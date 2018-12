Ngân hàng Việt đầu tiên phát hành thẻ ATM ngay tại chỗ / TPBank dự kiến tăng vốn điều lệ lên 5.842 tỷ đồng

Tại sự kiện nhạc điện tử Nex Music Festival 2018 diễn ra vào tối 5/5 có sự góp mặt của hàng loạt DJ quốc tế, TPBank là nhà tài trợ công nghệ - cung cấp giải pháp check-in bằng cách scan QR code để xác thực vé vào cửa sự kiện qua ứng dụng QuickPay.

Không gian ngân hàng số của TPBank tại đêm nhạc Nex Music Festival thu hút đông đảo khách hàng trải nghiệm và mở tài khoản.

TPBank cũng đem đến ngân hàng tự động LiveBank để giới trẻ trải nghiệm VTM thế hệ mới và hiện đại của thế giới. LiveBank có thể lắp đặt đi động linh hoạt trên nhiều địa điểm, cung cấp đầy đủ tính năng cơ bản của một chi nhánh ngân hàng nhưng hoạt động 24/7.

Nhiều bạn trẻ Hà Nội bất ngờ khi trải nghiệm tính năng mở thẻ ATM và nhận thẻ, nhận mã PIN ngay lập tức, nộp tiền và rút tiền nhanh bằng thẻ ATM, CMND hoặc hộ chiếu.

Ngân hàng cũng tạo cửa hàng tiện lợi để khách hàng thanh toán, chia tiền sau khi thanh toán và chuyển tiền cho nhau bằng ứng dụng QuickPay nhanh chóng.

Tổng giám đốc TPBank gặp gỡ nhóm DJ Above & Beyond trước giờ biểu diễn.

Tại sự kiện, ông Nguyễn Hưng - Tổng giám đốc TPBank tặng cho Above & Beyond chiếc nón quai thao mang nét đặc trưng của văn hoá âm nhạc Việt Nam và chiếc khăn rằn Nam Bộ với niềm tin sẽ đem lại chủ nhân may mắn, bình an.​

Ông Nguyễn Hưng chia sẻ với đại diện của Above & Beyond rằng TPBank luôn nỗ lực đi đầu trong việc số hoá sản phẩm, dịch vụ ngân hàng truyền thống.

"Hy vọng những chiếc nón quai thao cũng sẽ đem lại cảm xúc, ý tưởng âm nhạc mới về âm nhạc điện tử (EDM) cho Above & Beyond", ông Hưng vui vẻ nói.

Hai DJ Jono Grant, Tony McGuinness của nhóm Above &Beyond thích thú với món quà tặng này và hào hứng nói sẽ khoe với bạn bè của mình.

Trong sự kiện Nex Music Festival, khán giả phấn khích khi xem những đoạn visual chạy trên màn hình LED khổng lồ, hình ảnh điện tử về tranh Đông Hồ truyền thống của Việt Nam.

Jono Grant, Tony McGuinness tỏ ra thích thú chiếc nón đặc biệt này.

