The Asian Banker Summit 2016 là sự kiện lớn của ngành ngân hàng khu vực châu Á, với sự tham gia 1.000 đại biểu và hơn 200 tổ chức đến từ 30 quốc gia trên thế giới.

Tại sự kiện năm nay, Việt Nam có nhiều ngân hàng được nhận các giải thưởng thường niên uy tín của The Asian Banker như Lãnh đạo xuất sắc (The Asian Banker Leadership Achievement Awards), Ngân hàng đối tác tốt nhất (The Leading Counterparty Bank), Ngân hàng điện tử tốt nhất (Best Internet Banking).

Đại diện TPBank và lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước tại The Asian Banker Summit 2016.

Hạng mục Ngân hàng điện tử tốt nhất (Best Internet Banking) tôn vinh nhà băng có nhiều nỗ lực và thành tựu trong cung cấp các sản phẩm dịch vụ công nghệ, tiện ích, dẫn đầu xu hướng dành cho khách hàng; tạo được vị thế trên thị trường tài chính và có những chiến lược phát triển ngân hàng công nghệ ấn tượng trong năm.

Năm nay, giải thưởng được trao cho TPBank dựa trên những thành tựu cải tiến vượt trội về giải pháp ngân hàng điện tử cùng một loạt sản phẩm dịch vụ tài chính có nền tảng công nghệ cao tiến gần hơn đến những khách hàng năng động, hiện đại.

Theo TPBank, danh hiệu này là sự ghi nhận và động lực để ngân hàng tiếp tục đẩy mạnh nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ khách hàng, hệ thống quản trị, tìm tòi phát triển thêm nhiều sản phẩm dịch vụ công nghệ dẫn đầu xu hướng nhằm mang lại tiện ích thiết thực nhất cho khách hàng.

Trước đó, TPBank đã đạt được nhiều giải thưởng như Á quân MyEbank, 2 năm liên tiếp được bình chọn là Ngân hàng số sáng tạo nhất Việt Nam do Global Financial Market Review (GFM) trao tặng, Bằng khen của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam…

Thanh Thư