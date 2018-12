Các giải thưởng dành cho TPBank gồm: Best Internet Banking Initiative of the Year - ngân hàng số sáng tạo nhất năm; Best CRM project in Vietnam - Hệ thống Quản lý và chăm sóc khách hàng tốt nhất Việt Nam; Best ATM and Kiosk Project in Vietnam - Ngân hàng tự động tốt nhất Việt Nam. TPBank cũng là ngân hàng nhận nhiều giải thưởng nhất trong hệ thống trao giải của The Asian Banker năm nay.

Giải thưởng này được thẩm định từ hội đồng giám khảo gồm các chuyên gia tài chính quốc tế làm việc ở văn phòng The Asian Banker tại Singapore. TPBank được đánh giá cao nhờ xây dựng được hệ sinh thái ngân hàng số đa dạng sản phẩm, đem lại nhiều tiện ích cho khách hàng.

PBank là ngân hàng dành được nhiều giải thưởng nhất trong các hạng mục liên quan đến ngân hàng số do TAB trao tặng.

Trong 2017, TPBank là một trong những ngân hàng đầu tiên ra mắt điểm giao dịch tự động 24/7 LiveBank và mở rộng ra gần 50 điểm giao dịch tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng, Hải Phòng, Bình Dương.

LiveBank được ứng dụng những công nghệ mới, cho phép khách hàng có thể thực hiện hầu hết các giao dịch ngân hàng như mở tài khoản, mở sổ tiết kiệm, nộp tiền vào tài khoản với sự hỗ trợ 24/7 của các tư vấn viên qua video call.

Bên cạnh đó, TPBank eBank đã xây dựng một giải pháp ngân hàng điện tử hoàn chỉnh giúp khách hàng có thể thực hiện dễ dàng gần như toàn bộ các giao dịch ngân hàng trên điện thoại hay máy tính tại nhà. Người dùng có thể chuyển khoản, gửi tiết kiệm điện tử hoặc quản lý và đăng ký nhiều sản phẩm khác như vay vốn, thẻ tín dụng, hay thanh toán tự động hàng tháng các loại hóa đơn…

Những ngân hàng thắng giải trong sự kiện thường niên The Asian Banker Vietnam Country Awards của TAB.

Ngân hàng ứng dụng những công nghệ mới nhất như đăng nhập và xác thực bằng vân tay, face ID… Hiện tại, TPBank có hơn 1,2 triệu khách hàng đăng ký dịch vụ Internet Banking với hàng chục nghìn giao dịch điện tử được thực hiện hàng tháng.

Trong năm qua, TPBank tăng trưởng mạnh với chỉ số tín nhiệm từ khách hàng cao nhờ hệ thống quản lý và chăm sóc khách hàng được ứng dụng công nghệ mới. Hệ thống CRM đã nâng chỉ số hài lòng khách hàng lên 70%, giảm thời gian tìm kiếm một người dùng mới xuống 75%. Tỷ lệ chuyển đổi từ khách hàng tiềm năng thành khách hàng tăng lên 200%, tỷ lệ bán chéo thành công đạt 65%.

Phó tổng giám đốc Đinh Văn Chiến cho biết, ba giải thưởng từ The Asian Banker ghi nhận nỗ lực đột phá trong các sản phẩm công nghệ mới và nâng cao chất lượng dịch vụ. Năm 2017, lợi nhuận trước thuế đạt trên 1.205 tỷ đồng, tăng tới 70,5% so với mức tăng trưởng trung bình khoảng 44,5% trên toàn ngành tài chính ngân hàng. Tổng tài sản đạt trên 124.000 tỷ đồng và nợ xấu ở mức thấp.

Đồng thời, TPBank trở thành một trong 10 ngân hàng mạnh nhất Việt Nam nâng chỉ số sức mạnh lên 22 bậc so với năm trước và lọt vào top 500 ngân hàng mạnh nhất châu Á cũng theo đánh giá của The Asian Banker.

Huệ Chi