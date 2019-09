Ngân hàng xếp thứ 7 trong 19 ngân hàng mạnh nhất Việt Nam, theo The Asian Banker bình chọn.

The Asian Banker dựa trên 12 chỉ tiêu trên bảng cân đối kế toán để đưa ra xếp hạng này. Theo đó, TPBank được đánh giá có hoạt động hiệu quả, an toàn và lành mạnh với chỉ số sức mạnh 2.73/5.

Đại diện nhà băng cho biết, các chỉ số xếp hạng của TPBank đều được cải thiện so với lần đánh giá trước đó. Trong đó, thứ hạng sức mạnh của TPBank đã tăng 74 bậc và đang đứng ở vị trí thứ 7 trong xếp hạng tại quốc gia.

Về chỉ tiêu kinh doanh, kết thúc 9 tháng năm 2019, ngân hàng đã hoàn thành 75% kế hoạch lợi nhuận trước thuế, tương đương 2.400 tỷ đồng, vượt mức lợi nhuận đã đạt được trong năm 2018. Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát ở mức 1,5%. Tổng huy động gần 135.000 tỷ đồng, đạt 95% kế hoạch đề ra. Tổng tài sản đạt gần 150.000 tỷ đồng.

TPBank nằm trong top 10 ngân hàng mạnh nhất Việt Nam theo xếp hạng của The Asia Banker.

The Asian Banker là một trong những tạp chí hàng đầu châu Á trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. Giải thưởng "Ngân hàng mạnh nhất" do The Asian Banker tiến hành kể từ năm 2007, nhằm bình chọn các ngân hàng mạnh nhất trong khu vực dựa trên bảng cân đối tài chính.

Năm 2019, TPBank cũng nhận được nhiều giải thưởng khác do các tổ chức quốc tế bình chọn. Mới đây, TPBank và ông Đỗ Minh Phú - Chủ tịch HĐQT ngân hàng được Enterprise Asia lựa chọn trao giải ở hai hạng mục là "Tổ chức tài chính xuất sắc khu vực châu Á - Thái Bình Dương" và "Doanh nhân xuất sắc khu vực châu Á - Thái Bình Dương".

Phong Vân