Ngân hàng cho biết đạt 75 % kế hoạch lợi nhuận, các chỉ số tài chính khác tăng mạnh so với cùng kỳ.

Theo báo cáo kết quả kinh doanh 9 tháng Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) vừa công bố lợi nhuận trước thuế đạt 2.404 tỷ đồng, tăng 790 tỷ đồng, tương đương tăng gần 50 % so với cùng kỳ và hoàn thành trên 75% kế hoạch mục tiêu.

Hoạt động tài chính của ngân hàng được đánh giá an toàn, lành mạnh và tăng trưởng bền vững. Hiện tại, tổng tài sản TPBank hơn 154.000 tỷ đồng, hoàn thành 98,76 % kế hoạch mục tiêu đã đề ra tại đại hội cổ đông hồi tháng 4. Tổng huy động hơn 138.000 tỷ đồng, tăng 22,4 % so với cùng kỳ và đạt 97,3 % kế hoạch mục tiêu.

Khách hàng giao dịch tại một chi nhánh TPBank.

Đầu tháng 9, nhà băng thông báo trích lập đủ dự phòng và mua lại toàn bộ 756,6 tỷ đồng danh mục trái phiếu VAMC trước thời hạn. Động thái này giúp TPBank đưa số liệu nợ xấu về chỉ còn nợ nội bảng, giúp ngân hàng có thể chủ động theo dõi và xử lý nợ xấu, tăng tính minh bạch.

Triệt để xử lý nợ xấu (tỉ lệ nợ xấu được kiểm soát tốt ở mức 1,48%), tập trung cho vay an toàn nhưng tín dụng của ngân hàng vẫn trên đà phát triển tốt.

TPBank áp dụng đồng bộ quy định về chất lượng dịch vụ của ngân hàng trên toàn quốc với hệ thống phòng giao dịch đa năng, tiện ích, giao dịch viên chuyên nghiệp. Nhà băng cũng triển khai nhiều chương trình đánh giá mức độ hài lòng khách hàng hàng năm để kịp thời đưa ra những điều chỉnh, cải cách cần thiết trong khâu chăm sóc khách hàng.

Ngân hàng vừa nâng cấp và hoàn thiện thành công phương thức xác thực sinh trắc học tại LiveBank, cho phép sử dụng vân tay thay thế CMND, thẻ ATM, mật khẩu... cho các giao dịch như nộp tiền, rút tiền, chuyển tiền liên ngân hàng, gửi tiết kiệm. Nhờ đó, người dùng có thể trải nghiệm một phương thức giao dịch mới, bảo mật và tiết kiệm thời gian hơn trước rất nhiều.

TPBank cũng đưa ra những chỉ tiêu khắt khe trong việc lựa chọn những đối tác liên kết, giúp khách hàng chi tiêu qua thẻ an toàn, thông minh. Hiện tại, TPBank liên kết với hơn 1.000 thương hiệu ở nhiều lĩnh vực như ẩm thực, mua sắm, làm đẹp, du lịch... đưa ra mức ưu đãi 50% cho chủ thẻ tín dụng của mình.

Nhà băng liên tiếp nhận các giải thưởng do các tổ chức quốc tế uy tín bình chọn. Mới đây, TPBank được tạp chí tài chính hàng đầu châu Á The Asian Banker vinh danh trong bảng xếp hạng top 500 ngân hàng mạnh nhất châu Á - Thái Bình Dương 2019. Trong đó, thứ hạng của TPBank tăng 74 bậc so với lần đánh giá trước đó và đang đứng vị trí thứ 7 trong xếp hạng tại quốc gia.

Trước đó, TPBank và ông Đỗ Minh Phú - Chủ tịch HĐQT ngân hàng được Enterprise Asia lựa chọn trao giải ở hai hạng mục Tổ chức tài chính xuất sắc khu vực châu Á - Thái Bình Dương và Doanh nhân xuất sắc khu vực châu Á - Thái Bình Dương dựa trên nhiều tiêu chí đánh giá khắt khe.

An Bình