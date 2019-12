Dự toán thu ngân sách từ xăng dầu năm 2020 của TP HCM là 12.200 tỷ đồng, giảm hơn phân nửa so với ước thực hiện năm nay.

UBND TP HCM dự toán thu ngân sách nhà nước năm sau hơn 405.800 tỷ đồng, giảm hơn 1,6% so với thực hiện năm nay. Thu nội địa dự kiến đóng góp hơn 278.600 tỷ đồng trong số này. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu là 115.000 tỷ đồng và dầu thô là 12.200 tỷ.

Theo UBND TP HCM, một số yếu tố ảnh hưởng tiêu cực đến thu ngân sách là nhiều dòng thuế giảm mạnh (phần lớn về mức 0%) khi cam kết trong các hiệp định thương mại có hiệu lực, xu hướng bảo hộ thương mại tại thị trường xuất khẩu lớn nhất của TP HCM và cả nước là Mỹ ngày càng mạnh lên....

Bên cạnh đó, nguồn thu chủ lực từ dầu thô trong thời gian tới cũng được dự báo đi xuống do cảng Vân Phong (Khánh Hoà) và Nghi Sơn (Thanh Hoá) hoạt động mạnh khiến sản lượng nhập về thành phố giảm.

Năm 2019, nhóm hàng này ước tính đóng góp 25.000 tỷ đồng vào ngân sách và tăng chưa đến 3% so với cùng kỳ. Trước đó, Cục Hải quan TP HCM từng cho biết không có lô xăng dầu nào nhập khẩu qua các cảng trên địa bàn trong 6 tháng đầu năm, trừ xăng máy bay. Nguyên nhân hiện tượng này đến từ thuế khu vực mậu dịch tự do ASEAN cao hơn thuế hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam – Hàn Quốc, cộng thêm quãng đường vận chuyển về thành phố xa hơn nên doanh nghiệp làm thủ tục qua cửa khẩu các địa phương khác.

Theo dự toán, TP HCM dự kiến vay 14.190 tỷ đồng trong năm sau. Gần 10.500 tỷ đồng trong số này được vay để bù đắp bội chi ngân sách, còn lại dành trả nợ gốc. Thành phố dự định trả 5.400 tỷ đồng nợ gốc, lãi và phí cho các khoản vay. Nguồn tiền được sử dụng từ nguồn vay mới, kết dư ngân sách của thành phố và bố trí trong dự toán chi cân đối ngân sách.

Phương Đông