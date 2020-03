"Toyota cùng em học an toàn giao thông" là một trong những chương trình thể hiện trách nhiệm xã hội đã được doanh nghiệp này triển khai 15 năm qua.

Từ tháng 12/2019, chương trình đã diễn ra tại các tỉnh thành Lạng Sơn, Lai Châu, Ninh Bình, Ninh Thuận và Cà Mau. Hoạt động này dự kiến tiếp tục tổ chức tại Lào Cai, Hà Nam, Huế thời gian tới.

Theo đại diện Công ty Ôtô Toyota Việt Nam, để đảm bảo an toàn và phòng tránh lây lan dịch bệnh Covid-19 cho các em học sinh, năm nay buổi giao lưu cấp quốc gia sẽ không được tổ chức như mọi năm.

Học sinh "chơi mà học" tại chương trình Toyota cùng em học an toàn giao thông.

"Thay vào đó, chúng tôi sẽ trao tặng 10 mô hình đảo giao thông an toàn, mỗi mô hình trị giá 100 triệu đồng cho 10 tỉnh nhằm hỗ trợ công tác giảng dạy an toàn giao thông cho các em học sinh trong thời gian tới", đại diện hãng nói.

Mô hình trao tặng bao gồm: kẻ đường mô phỏng ngã tư, cột đèn tín hiệu, biển báo, bục điều khiển và trang phục cảnh sát giao thông, xe đạp thiếu nhi... Đại diện doanh nghiệp này kỳ vọng mô hình giúp thầy cô vận dụng vào bài giảng một cách hấp dẫn và sinh động, mang lại hứng thú cho học sinh.

Phần thi kiến thức - chương trình "Toyota cùng em học an toàn giao thông" năm học 2018 - 2019 tổ chức tại Quảng Ninh.

"Chúng tôi hi vọng các em sẽ thường xuyên vận dụng những kỹ năng này khi tham gia giao thông để đảm bảo an toàn cho bản thân và người khác, góp phần xây dựng văn hóa giao thông an toàn và văn minh hơn", vị này nói.

Tại các tỉnh thành, các học sinh tham gia ba nội dung, bao gồm tìm hiểu kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn; vẽ tranh tập thể theo đề tài an toàn giao thông và trình diễn, thể hiện năng khiếu thơ ca hò vè về chủ đề an toàn giao thông. Trong khi đó, các giáo viên thực hành một bài dạy về giáo dục an toàn giao thông và tham gia hội thảo, tham luận về đổi mới phương pháp giáo dục an toàn giao thông cho học sinh tiểu học.

Theo báo cáo của Tổng Cục thống kê, trong năm 2019 trên địa bàn cả nước đã xảy ra 17.626 vụ tai nạn giao thông làm 7.624 người chết; 13.624 người bị thương và 8.528 người bị thương nhẹ.

Một trong những nguyên nhân phổ biến là do hiểu biết và ý thức chấp hành luật khi tham gia giao thông. Vì vậy, việc nâng cao hiệu quả công tác giảng dạy, tuyên truyền an toàn giao thông là yêu cầu cần thiết với các cấp học sinh để hình thành ý thức và văn hóa khi tham gia giao thông.

(Nguồn: Toyota Việt Nam)