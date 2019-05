Kết thúc quý I, tổng huy động vốn và dư nợ cho vay của ngân hàng đều tăng trên 25% so với cùng kỳ năm 2018.

Theo báo cáo tài chính quý I của Bản Việt, tính đến 31/3, tổng tài sản của ngân hàng đạt 46.000 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ 2018. Tổng huy động là 42.000 tỷ đồng, vượt 26% so với cùng kỳ năm ngoái và hoàn thành gần 80% so với kế hoạch đặt ra. Dư nợ cho vay của ngân hàng trong 3 tháng đầu năm cũng tăng trưởng tốt (cao hơn 25% so với cùng kỳ 2018), ở mức hơn 30.000 tỷ đồng, tương đương gần 90% kế hoạch 2019.

Hoạt động kinh doanh quý I của Bản Việt theo đúng định hướng đặt ra trong năm 2019 và lộ trình chiến lược 5 năm (2016-2020). Ngân hàng đẩy mạnh nâng cấp, phát triển tiện ích, dịch vụ mang đến cho khách hàng các tính năng thanh toán, chuyển tiền 24/7, liên kết ví điện tử... cùng hàng loạt chương trình ưu đãi tiền gửi, vay, thẻ. Cũng trong thời gian này, đơn vị khai trương liên tiếp 2 trụ sở mới tại Tiền Giang, Cà Mau và 3 phòng giao dịch ở Cai Lậy (Tiền Giang), Hòa Thành (Tây Ninh) và Vĩnh Hải (Nha Trang, Khánh Hòa).

Ngân hàng Bản Việt tăng trưởng ổn định trong quý I/2019.

Trước đó năm 2018, Ngân hàng Bản Việt cũng đã có một năm kinh doanh tích cực khi lợi nhuận tăng 145% so với kế hoạch đặt ra, mở mới 23 điểm giao dịch, bao gồm 4 chi nhánh và 19 phòng giao dịch cùng cải tạo theo nhận diện thương hiệu mới 60 đơn vị.

Với định hướng trở thành ngân hàng bán lẻ đa năng, hiện đại, hướng đến khách hàng, đặc biệt là khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ, Bản Việt tin tưởng sẽ đạt kết quả khả quan trong năm 2019.

"Kết quả kinh doanh khẳng định sự phát triển ổn định, bền vững, hơn nữa là sự tin tưởng của khách hàng, đối tác, cổ đông,... dành cho chúng tôi", đại diện ngân hàng chia sẻ.

Lộc An