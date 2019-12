Sự kiện khai trương PNJ Next đầu tiên tại Hà Nội đánh dấu tham vọng thay đổi trải nghiệm mua nữ trang của ông lớn ngành trang sức Việt Nam.

Chiều 14/12, PNJ Next - mô hình cửa hàng kiểu mới của PNJ chính thức ra mắt tại 110 Cầu Giấy, Hà Nội. Đây là cửa hàng PNJ Next đầu tiên tại miền Bắc và là thứ 4 trên toàn quốc, sau TP HCM và Đà Nẵng.

Chia sẻ với VnExpress tại sự kiện khai trương, ông Lê Trí Thông - Tổng giám đốc PNJ khẳng định, PNJ Next đem đến định nghĩa hoàn toàn mới về trải nghiệm khách hàng trong hệ thống bán hàng của PNJ. Giai đoạn thử nghiệm PNJ Next tại TP HCM với doanh thu ấn tượng là sự kiểm nghiệm để "ông lớn" ngành nữ trang tự tin đưa mô hình mới này "Bắc tiến".

- PNJ Next có gì khác biệt so với các cửa hàng kim hoàn truyền thống, thưa ông?

- Sự khác biệt, trước tiên đến từ không gian trải nghiệm. Nếu như tại các cửa hàng truyền thống, thiết kế quầy hàng với mục đích phục vụ các giao dịch mua bán thì tại PNJ Next, thiết kế này tạo ra không gian mở, gia tăng tương tác. Nhân viên đứng cùng phía với khách hàng, thay vì đứng sau quầy tủ. Họ không còn đơn thuần là các tư vấn viên bán hàng, mà chính là các nhà tư vấn thời trang để tư vấn cho khách hàng phong cách trang phục và giúp lựa chọn phương thức kết hợp phụ kiện, trang sức phù hợp với sở thích, cá tính, độ tuổi và mục đích. Người mua và người bán sẽ đi cùng hành trình với nhau.

Một cửa hàng PNJ Next có những tiêu chí về diện tích, mặt sàn tối thiểu là 400m2 để có đủ không gian tương tác. Địa điểm được lựa chọn là các trục đường chính, có 2 mặt tiền. Các quầy hàng có thiết kế đa chức năng, khi cần có thể sắp xếp lại để tạo thành không gian tương tác, tổ chức sự kiện.

Điểm khác biệt thứ hai của PNJ Next là có nhiều sản phẩm trong cùng một shop, như đồng hồ, mắt kính, trang sức, phụ kiện. Các dòng hàng đa dạng hơn so với các cửa hàng PNJ truyền thống, hiện đại hơn, phong cách hơn. Đó cũng là ý nghĩa của "Next" trong PNJ Next - mang tới trải nghiệm mới, dành cho thế hệ khách hàng mới, cởi mở hơn, hiện đại hơn.

Cửa hàng cũng trang bị smart camera. Tại đây, tất cả các thông tin về luồng di chuyển của khách hàng được phân tích trên dữ liệu lớn. Từ đó, chúng tôi nghiên cứu để tối ưu không gian trải nghiệm cho khách hàng, bố trí ca kíp của nhân viên cho phù hợp, xác định những vị trí, góc không gian khách hàng ít lui tới để tổ chức lại layout cửa hàng.

Đại diện PNJ chụp hình tại cửa hàng PNJ Next đầu tiên tại Hà Nội.

- Tại sao cửa hàng PNJ Next ở Hà Nội ra mắt muộn hơn so với các khu vực khác?

- PNJ có 31 năm hiện diện ở miền Nam, trong khi ở miền Bắc mới chỉ có mười mấy năm. Bởi đặc điểm tiêu dùng của khách hàng Hà Nội có những đặc thù so với TP HCM, chúng tôi cần quá trình nghiên cứu, phân tích song song.

Ví dụ, thời tiết ở miền Bắc có 4 mùa khác biệt, trong khi miền Nam chỉ có một mùa. Đặc điểm của mùa sẽ ảnh hưởng tới thiết kế của nữ trang, làm sao kết hợp với áo khoác. Phong cách thời trang của người Hà Nội hướng tới sự tinh tế, chỉn chu, người Sài Gòn thì phóng khoáng, thoải mái. Nhưng ngay cả khách hàng phía Bắc, các bạn trẻ lại chia thành các nhóm khác nhau, gu hiện đại có, truyền thống có. Chúng tôi luôn tư duy làm sao để hài hoà.

Thị hiếu của khách hàng luôn thay đổi, các sản phẩm của PNJ cũng phải nhanh chóng bắt kịp sự thay đổi đó. PNJ có đội ngũ thiết kế đông đảo gồm 100 người. Hiện mỗi tuần, chúng tôi đều đặn cập nhật 2 sản phẩm mới. Nếu như trước đây, các mẫu xuất phát từ cảm hứng của nhà thiết kế thì ngày hôm nay, đó là sự kết hợp của cảm hứng sáng tạo và nghiên cứu thị trường, xã hội học. Mỗi thiết kế mới là kết quả của quá trình lắng nghe những chuyển biến thị trường.

Ông Lê Trí Thông - Tổng giám đốc PNJ. Ảnh: Quang Thái

- Ông kỳ vọng gì ở thị trường miền Bắc?

- Đây là cửa hàng thứ 68 trên hệ thống nằm ở các tỉnh, thành phố phía Bắc và là cửa hàng thứ 39 tại Hà Nội. Hơn 10 năm hoạt động tại đây, PNJ kỳ vọng lớn và nhận thấy sự đón nhận, tiềm năng của thị trường này. Đó là lý do PNJ tăng tốc mở thêm nhiều cửa hàng mới ở phía Bắc, tổng cộng có 28 điểm bán mới chỉ trong vòng 2 năm qua.

- Sự đón nhận của khách hàng đối với mô hình mới này như thế nào?

- PNJ Next là mô hình thử nghiệm từ đầu năm và đã bắt đầu đi vào ổn định, nhận được phản hồi tích cực. Tại TP HCM, với cùng một địa điểm, sau khi chuyển từ mô hình truyền thống sang PNJ Next, doanh số tăng lên gần gấp đôi. Nhiều cửa hàng phải mất gần 4 năm để đạt được doanh thu như năm đầu tiên của PNJ Next. Không gian rộng rãi hơn, thu hút hơn nên lượng khách tăng và cho doanh số cao hơn.

Điểm đánh giá sự hài lòng của khách hàng cũng cao hơn so với mặt bằng chung. Đó là những tín hiệu tốt.

Không chỉ được trải nghiệm không gian mở với đa dạng sự lựa chọn, khách hàng cũng rất thích thú tham dự những hoạt động do PNJ tổ chức tại đây. Đó là những buổi chia sẻ, tư vấn về phong cách và xu hướng thời trang, bí quyết phối đồ... từ các chuyên gia.

PNJ Next đầu tiên tại khu vực miền Bắc thu hút đông đảo khách đến trải nghiệm, mua sắm.

- PNJ Next thể hiện định hướng của tập đoàn trong việc dần thay thế những cửa hàng kim hoàn truyền thống ra sao?

- Sẽ có thêm nhiều cửa hàng PNJ Next mở mới, với tỉ trọng lớn hơn, không thay thế mà tồn tại song song cùng mô hình trước đây. Những cửa hàng truyền thống vẫn có những sản phẩm dành cho đối tượng khách hàng riêng, thiết kế cho hoạt động mua bán, còn PNJ Next là không gian của trải nghiệm và tương tác.

Năm 2019, PNJ mở tổng cộng 40 cửa hàng, trong đó có 4 cửa hàng PNJ Next. Theo kế hoạch, hết quý 1 năm sau sẽ có thêm 3 cửa hàng PNJ Next nữa. Đến hết năm 2020, dự kiến có tổng cộng 8 trung tâm PNJ Next ra đời.

- Tốc độ mở các cửa hàng PNJ ở mức kỷ lục gây áp lực gì về chi phí quản lý, bán hàng?

- Hiện các cửa hàng của PNJ đều lãi. Thông thường, chúng tôi đặt ra tiêu chí, các cửa hàng mở trong 18 tháng đầu phải đạt được điểm hoà vốn, nếu không PNJ sẽ có những phương pháp hỗ trợ, không đạt thì chuyển địa điểm. Thực tế, phần lớn các cửa hàng của PNJ trong năm vừa qua sau 11 tháng đã hoà vốn, dù có một số nơi chậm hơn, khoảng 13, 14 tháng.

- Nhận định của ông về tiềm năng của ngành bán lẻ nữ trang trong tương lai?

- Tỷ lệ phụ nữ có trang sức ở Việt Nam chưa cao, dòng trang sức trung và cao cấp lại càng ít hơn. Tuy nhiên, nhu cầu ngày càng lớn. Khi đã sở hữu rồi, mọi người lại có xu hướng mua những sản phẩm có giá trị gia tăng cao, tạo bộ sưu tập, phù hợp với phong cách cá nhân.

Ngay ở các tỉnh, các khách hàng nữ đang có xu hướng giống các thành phố lớn như Hà Nội, TP HCM... 5 năm trước, chuyển từ các sản phẩm vàng truyền thống sang trang sức có tính thời trang, thẩm mỹ cao hơn, thay vì giá trị vật chất.

Ngoài ra, mới đây, PNJ cũng chính thức đưa đồng hồ vào hệ thống phân phối, với mức tăng trưởng gấp 3 lần so với những năm thử nghiệm trước, hệ thống gần 30 điểm bán trên toàn quốc. Ở mảng kinh doanh mới này, chúng tôi mong muốn tạo sự phối kết hợp, cùng với nữ trang, giúp khách hàng tôn lên vẻ đẹp và xây dựng phong cách thời trang của riêng mình.

Phong Vân