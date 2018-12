Chủ đầu tư là Thăng Long UDIC chuẩn bị mở bán các căn hộ cuối cùng của dự án Sun Square 21 Lê Đức Thọ, Nam Từ Liêm, Hà Nội với nhiều hoạt động tri ân bằng quà tặng, trong đó 50 khách hàng đầu tiên đặt mua căn hộ trong đợt cuối sẽ tham dự chương trình bốc thăm 10 tủ lạnh Side By Side trị giá 25 triệu đồng. Tổng giá trị các phần qua lên đến 250 triệu đồng.

Theo vị đại diện, hiện dự án là khu căn hộ cao cấp có tốc độ giao dịch tốt nhất trên thị trường nhờ các tiện ích hiện hữu và vị trí đẹp ngay trung tâm Mỹ Đình. "Sau 2 tháng ra hàng đợt cuối, dự án đã trao tay khách hàng hơn 80% căn hộ vào ở ngay", vị này nói.

Dự án nằm ngay ngã ba đường Nguyễn Hoàng - Hàm Nghi - Lê Đức Thọ, Hà Nội.

Theo phân tích của chủ đầu tư, với các khách hàng mua nhà để ở, môi trường sống văn minh cùng liên kết giao thông thuận lợi chính là những yếu tố họ quan tâm hàng đầu bên cạnh mức giá phù hợp. Khách hàng sẵn sàng chi trả một mức giá cao hơn để sở hữu không gian sống đã hiện hữu, nơi mà họ được trực tiếp trải nghiệm thay vì chấp nhận rủi ro khi mua những dự án chưa hoàn thiện.

"Mỗi ngày tại văn phòng bán hàng dự án đều có 4-5 lượt khách quan tâm tới thăm quan. Khách hàng có thể mục sở thị tiêu chuẩn bàn giao căn hộ thực tế, trải nghiệm không gian sống năng động tại các khu thương mại, nhà hàng, café ngay dưới chân tòa nhà", đại diện chủ đầu tư cho hay.

Dự án tọa lạc tại ngã tư Lê Đức Thọ - Hàm Nghi, nơi tập trung nhiều văn phòng, trung tâm thương mại, văn hóa lớn của khu vực Mỹ Đình, do đó vị trí này được xem là ưu thế của Sun Square so với nhiều dự án khác.

Sun Square đón nhiều lượt khách quan tâm mỗi ngày.

Tòa nhà do CBRE quản lý và vận hành, nhờ đó, các dịch vụ cộng đồng, an ninh, an toàn phòng cháy chữa cháy... đều được đảm bảo với tiêu chuẩn quốc tế. Căn hộ tại đây đang là lựa chọn của các gia đình trung lưu và nhiều cư dân ngoại quốc đang làm việc tại Việt Nam.

Ngoài ra, với chính sách hỗ trợ vay lên tới 50% giá trị căn hộ, vay lãi suất 0% trong vòng 24 tháng tại Sun Square, khách hàng đã giảm bớt áp lực dòng tiền ban đầu, linh hoạt hơn trong kế hoạch tài chính tương lai. Như vậy, để sở hữu một căn hộ 3 phòng ngủ tại đây, người mua nhà chỉ cần có sẵn 1,6 tỷ đồng, tương đương mức chi phí của một căn hộ hạng trung.

Với những người có tiền nhàn rỗi, mua chưa cần ở luôn dễ dàng tìm kiếm khách thuê nhờ căn hộ khai thác ngay, tiện ích dịch vụ có sẵn. Khảo sát của chủ đầu tư cho thấy, giá thuê trung bình chưa có nội thất cho căn 3 phòng ngủ (diện tích từ 100-127m2) tại Sun Square dao động từ 18-21 triệu đồng một tháng. Nếu sử dụng phương án vay, khách hàng có thể hòa vốn từ tiền cho thuê sau 6-7 năm.

Địa ốc Vinahomes là đơn vị phân phối độc quyền dự án Sun Square Hotline: 0948 12 5151

Theo thông tin từ chủ đầu tư Thăng Long UDIC, hiện tòa clubhouse rộng 2.000m2 đang triển khai đúng tiến độ và dự kiến sẽ hoàn thiện vào quý một năm 2019.

Clubhouse gồm 3 tầng nổi và một tầng bán hầm cung cấp các tiện ích hiện đại đa dạng như phòng gym, yoga, café, khu ẩm thực, bể bơi bốn mùa với dung tích gần 700m3, độ sâu từ 0,8-1,6m là một trong những bể bơi có quy mô lớn nhất trong các chung cư cao cấp tại Hà Nội.

Thanh Thư