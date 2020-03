Tuyến đường giao thông nội khu kết nối với các trục đường huyết mạch địa phương tạo ra lợi thế cho dự án.

Sau hơn hai tháng thi công, các tuyến đường giao thông nội khu của dự án TNR Stars Thoại Sơn đã dẫn thẳng đến tuyến tỉnh lộ 943 đang hoàn thiện.

Các tuyến đường đang dần hình thành tại dự án.

TNR Stars Thoại Sơn sở hữu vị trí thuận lợi và không gian rộng, thoáng. Với hai mặt giáp các trục phố lớn, cư dân có thể dễ dàng di chuyển đến chợ trung tâm huyện; các khu di tích thắng cảnh (như đền Thoại Ngọc Hầu, khu di lịch Núi Sập, miếu Bà chúa Sứ, Thiền viện Trúc Lâm). Ngoài ra, dự án cũng nằm gần các tiện ích chuẩn bị hoạt động như: khu trung tâm hành chính mới, trung tâm hội nghị tiệc cưới cao cấp, khu trung tâm thể dục - thể thao...

Các trục đường chính rộng chia dự án thành từng phân khu: khu nhà phố liền kề, nhà phố thương mại và khu biệt thự. Hệ thống tiện ích nội khu đa dạng kết hợp với chuỗi tiện ích ngoại khu dần hoàn thiện được kỳ vọng tạo không gian sống thuận tiện cho cư dân tương lai. Bên cạnh đó, loạt cây xanh đường phố cũng được ươm trồng, mang tới mỹ quan tổng thể cho dự án.

Lợi ích "kép"

Dự án do chủ đầu tư TNR Holdings Vietnam (một thành viên của TNG Holdings Vietnam) phát triển với định hướng là khu đô thị du lịch lễ hội đầu tiên ở miền Tây.

Phối cảnh một góc công viên Cánh Diều - một tiện ích của khu đô thị TNR Stars Thoại Sơn, lấy cảm hứng từ văn hóa dân gian.

Đại diện đơn vị, chủ đầu tư cho biết đã dành nhiều tâm huyết tìm hiểu những giá trị văn hóa của Thoại Sơn và An Giang, kết hợp lối kiến trúc và tư duy hiện đại. Trong đó, điểm nhấn của dự án là Công viên Cánh Diều lấy cảm hứng từ một trò chơi dân gian với mong muốn gửi gắm khát vọng về sự tự do, no ấm và cầu mong may mắn của người dân.

"Với tốc độ đô thị hóa ngày càng nhanh, những không gian cho trò chơi dân gian ngày càng khó tìm kiếm hơn. Mong muốn lưu giữ nét truyền thống đó, TNR Holdings Vietnam đã kiến tạo các tiện ích cho cư dân dự án", ông Đăng Phương, đại diện chủ đầu tư cho biết.

Với vị trí thuận tiện cho việc kết nối, thiết kế tổng quan hài hòa, chú trọng tiện ích, TNR Stars Thoại Sơn là dự án đáp ứng hai nhu cầu an cư và kinh doanh.

TNR Holdings Vietnam giới thiệu 3 loại hình sản phẩm tại dự án.

Bên cạnh đó, dự án có sự phong phú về phân khúc sản phẩm như: đất nền biệt thự, đất nền nhà phố liền kế và nhà phố thương mại thấp tầng. Những yếu tố trên giúp TNR Stars Thoại Sơn ghi điểm với nhiều nhà đầu tư và khách hàng có nhu cầu thực.

(Nguồn: TNR Stars Thoại Sơn)