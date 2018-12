Sếp TKV: 'Than cấp cho Nhiệt điện Quảng Ninh đã đủ theo hợp đồng'

TKV vừa có văn bản gửi Bộ Tài chính, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và các bên liên quan đề nghị được tăng giá bán than cho điện thêm 5% theo giá kê khai mới.

Theo TKV, mức kê khai giá mới thì giá than cho sản xuất điện tăng 2,3-5,8%, riêng một số loại than cám tăng cao hơn do giá trước đây thấp hơn mức bình quân tính theo nhiệt năng. Và hiện giá bán một số loại than cho điện vẫn thấp hơn giá bán cho các hộ khác trong nước, thấp hơn giá thành thực hiện năm 2018 khoảng 200.000 đồng một tấn.

Giá thành năm 2019 của TKV dự kiến trên 1,66 triệu đồng một tấn, tăng gần 63.000 đồng (khoảng 4%), chủ yếu do chỉ tiêu công nghệ, giá nhiên liệu...

Ông Nguyễn Hoàng Trung - Phó tổng giám đốc TKV cho biết, để cân đối được, TKV đã phải thực hiện loạt biện pháp như giảm khai thác ở khu vực có điều kiện khó khăn, chi phí cao, sang khai thác khu vực dễ hơn, chi phí thấp...

Công nhân khai thác than trong một hầm lò tại Quảng Ninh. Ảnh: TL

Do đặc điểm điều kiện khai thác của ngành than, hằng năm các mỏ đều phải xuống sâu và đi xa hơn, dẫn đến chi phí vận chuyển, bơm nước, thông gió, đảm bảo an toàn mỏ... tăng làm giá thành khai thác than tăng 3-5% một năm.

Ngoài ra, năm 2017 thuế tài nguyên với than tiếp tục tăng, giá đầu vào như xăng dầu, sắt thép chống lò... tăng trong khi giá bán than gần 2 năm chưa điều chỉnh, dẫn tới cân đối chi phí khai thác than của TKV rất khó khăn.

"Tổng thể toàn tập đoàn vẫn cân đối được, nhưng về lâu dài sẽ phá vỡ thông số kỹ thuật, dẫn tới TKV không duy trì được năng lực khai thác của các mỏ trong ngắn và dài hạn", ông Trung nói.

Lãnh đạo ngành than cũng than phiền việc không cân đối được giá thành, nên không có lợi nhuận tích luỹ để đầu tư tăng năng lực các mỏ hiện tại và phát triển các mỏ mới, dẫn tới sản lượng than khai thác không thực hiện được theo Quy hoạch phát triển ngành than đã được phê duyệt.

Dự báo, lượng than thiếu hụt năm 2019 phải nhập khẩu, pha trộn để bù đắp 4-9 triệu tấn. Và tình trạng này sẽ càng trầm trọng hơn các năm tới.

Ông cũng khẳng định, mức đề xuất tăng giá bán than cho điện là nhằm "đảm bảo phù hợp với thị trường. Không có chuyện bán đắt hơn hay rẻ hơn thị trường, vì như vậy không đảm bảo công bằng và tăng cường quản lý chi phí".

Năm 2018 sản lượng than tiêu thụ của TKV là 40 triệu tấn, tăng 4 triệu so với kế hoạch đầu năm và tăng 4,4 triệu tấn so với cùng kỳ 2017. Trong đó, than cho điện là 29 triệu tấn, tăng 5,4 triệu so với thực hiện 2017.

Kế hoạch năm 2019, TKV sản xuất 39 triệu tấn than nguyên khai. Ngoài năng lực sản xuất trong nước khoảng 36-37 triệu tấn, tập đoàn này dự tính nhập khẩu khoảng 4 triệu tấn để pha trộn với than trong nước, bù đắp phần thiếu hụt.

Nguyễn Hoài