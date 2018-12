Liền kề công viên Gia Định có diện tích 32 ha và sở hữu riêng một công viên nội khu rộng tới 6.000m2, Botanica Premier đem đến một không gian sống trong lành cùng hàm lượng khí oxy cao. Cư dân có thể vào công viên tập thể dục mỗi ngày hay cảm nhận làn nước mát lành ở hồ bơi trên độ cao 72m tại tầng thượng của tòa nhà.

Căn hộ tiện nghi tại Botanica Premier.

Botanica Premier tọa lạc tại 108 Hồng Hà, phường 2, quận Tân Bình, TP HCM, nằm ngay đối diện trung tâm huấn luyện bay của thành phố. Dự án kế cận sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và nằm ngay đầu mút giao thông trọng điểm kết nối với các tuyến đường lớn như Phạm Văn Đồng, Hồng Hà nối dài…, tạo thuận tiện tối đa khi di chuyển đến các quận trung tâm và vùng lân cận như Gò Vấp, Bình Thạnh, Phú Nhuận, quận 10…

Công trình có nhiều ưu điểm khi sở hữu công viên nội khu rộng lớn tạo bầu không khí luôn trong lành; hệ thống tiện ích đa dạng bao bọc chung quanh dự án như siêu thị Big C, Maximart Cộng Hòa, Coopmark Nguyễn Kiệm chợ Tân Sơn Nhất, khu hành chính văn phòng, ngân hàng, bệnh viện, trường học, trung tâm thương mại…

Nhiều gia đình trẻ yêu thích không gian sống nhiều mảng xanh tại Botanica Premier.

Các căn hộ của Botanica Premier đều được thiết kế linh hoạt, nội thất hiện đại, không gian thông thoáng. Bên cạnh đó, nhờ công nghệ thông minh được tích hợp trong mỗi căn hộ, gia chủ vừa có thể quản lý và điều khiển mọi thiết bị điện tử trong nhà từ xa một cách nhanh chóng, dễ dàng chỉ với một cái chạm trên smartphone, tablet hay máy tính cá nhân. Bên cạnh đó, nhờ hệ thống an ninh an toàn, cư dân sẽ hoàn toàn an tâm khi phải vắng nhà.

Khách hàng trải nghiệm căn hộ thông minh tại dự án.

Botanica Premier hiện được giới doanh nhân và cán bộ ngành hàng không ưu tiên lựa chọn nhờ sở hữu ưu thế về vị trí, chuỗi tiện ích nổi bật so với các dự án trong khu vực gồm 2 hồ bơi, hồ bơi tràn trên cao, hệ thống giáo dục tiên tiến, khu vui chơi và rèn luyện sức khỏe hiện đại…

Botanica Premier hiện áp dụng chương trình bán hàng ưu đãi thêm 2% dành cho nhân viên ngành hàng không. Trong tháng 7, khách hàng được tặng gói gói hoàn thiện bếp đến 70 triệu đồng (điều kiện áp dụng) và gói hoàn thiện cơ bản, gói smart home.

Phòng ngủ sang trọng, hiện đại.

Khách hàng có thể lựa chọn gói cam kết cho thuê đến 30 tháng với tổng giá trị lên đến 750 triệu đồng hoặc chọn lịch thanh toán 0% trong 24 tháng.

