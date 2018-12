Cuối 2017, dự án New City tại khu đô thị Thủ Thiêm, quận 2, TP HCM chính thức ra mắt trên thị trường, trở thành công trình căn hộ cao cấp đầu tay do Thuận Việt phát triển và phân phối. Đây cũng là một trong những công trình hiếm hoi tại TP HCM do một đơn vị đảm nhận toàn bộ quá trình từ thiết kế, xây dựng, bàn giao, bảo hành.

Đại diện Thuận Việt cho biết, công ty tự tin tham gia phân khúc tầm cao bởi chuỗi giá trị khép kín và kinh nghiệm sau gần 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, khai khoáng, giải pháp công trình. Dự án New City là cột mốc khẳng định uy tín về chất lượng của một chủ đầu tư có nền tảng vững chắc về thi công xây dựng.

Hình ảnh New City nhìn từ trên cao.

Không chỉ đảm nhận toàn bộ quy trình của dự án, đơn vị này còn sở hữu hệ sinh thái phục vụ cho việc thi công - xây lắp từ thiết kế đến cung cấp vật liệu xây dựng và giải pháp thi công nhằm tăng giá trị đầu tư cho cả công ty lẫn khách hàng.

Mặt trước New City là cổng rồng cao 6 tầng, giúp gió sông Sài Gòn có thể đi sâu vào trong, giải quyết những điểm chênh lệch áp suất. Mỗi căn có diện tích 45-300m2, từ 1-6 phòng ngủ. Tổng quan thiết kế theo trục ngang nên dễ bố trí các căn phòng, kể cả phòng ngủ cũng đón ánh sáng thiên nhiên.

Căn hộ mang phong cách bán cổ điển của New City.

Tại lan can, cửa ra vào và phòng vệ sinh của căn hộ trang bị hệ thống cảm ứng tự bật - tắt đèn, nước tại vòi sẽ đảm bảo đủ tiêu chuẩn uống, bếp điện Nhật an toàn cao, tự động tắt thông minh. Hiện ở Việt Nam, chỉ một số khách sạn năm sao đạt tiêu chuẩn này. Ngoài ra, hệ thống xử lý từ nguồn nước sau sinh hoạt của cư dân sẽ giúp tiết kiệm nước cho tưới tiêu cây xanh, đồng thời tiết kiệm chi phí vận hành.

New City là dự án không tắt điện. Mỗi khi có sự cố mất điện, hệ thống điện trang bị sẵn sàng sẽ phát sáng cho toàn dự án và từng căn hộ. Tủ lạnh kết nối cùng nguồn điện 24/7. Căn hộ còn dự kiến có ứng dụng thông minh dành cho cư dân nhằm mục đích bảo mật, liên lạc với ban quản lý, thanh toán phí sinh hoạt…

Chuyên gia kiến trúc - nội thất Lê Bá Thông.

Chuyên gia Lê Bá Thông, Tổng Giám đốc công ty thiết kế và thi công kiến trúc TTT Corporation cho rằng, ưu tiên hàng đầu của ông khi chọn nhà là đời sống văn hóa và môi trường xanh.

“Một môi trường mà mọi người yêu thương, quan tâm và cùng quan điểm về nhân sinh, văn hóa thì cuộc sống sẽ bình an hơn”, ông Bá Thông cho biết. Đối với ông, New City không chỉ là nơi nghỉ ngơi, tái tạo sức lao động mà còn là nơi ngơi nguồn sáng tạo.

Hiện tại, gần 700 căn mở bán đợt đầu đã có chủ, giá bán dao động 55 triệu đồng một m2. Dự kiến trong quý I/2018, tòa tháp Babylon chính thức bàn giao nhà. Tức chưa đầy 6 tháng sau thời điểm mở bán, các cư dân New City đã có thể dọn vào căn hộ mới.

Thuận Việt ra đời năm 1999, do ông Võ Văn Bé làm Tổng giám đốc. Với sự am hiểu của một kỹ sư xây dựng và tầm nhìn quản lý, ông Bé đã đưa công ty sớm tiếp cận và nhận thầu các dự án xây dựng dân dụng, công nghiệp.

Đầu những năm 2000, nhiều bệnh viện, trường học, nhà máy được thi công bởi Thuận Việt cho các hạng mục từ đường nội khu, kho bãi, khu chức năng. Các dự án chủ yếu tập trung tại miền Nam và trải dài đến miền Trung.

Công ty Thuận Việt lấn sân sang lĩnh vực bất động sản sau quyết định góp vốn vào công ty TNHH Việt Nam Land SSG. Ông Võ Văn Bé trở thành Phó Tổng giám đốc của SSG và Tổng giám đốc của dự án Saigon Pearl - một trong những dự án căn hộ cao cấp sớm triển khai tại trung tâm TP HCM.

Tuấn Nhu