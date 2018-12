Bất động sản - kênh đầu tư tiềm năng

Theo các chuyên gia, dù gặp nhiều khó khăn, song nhu cầu mua nhà đất làm tài sản vẫn được người dân ưa chuộng và đây sẽ tiếp tục là kênh đầu tư chủ chốt trong năm 2019.

"Thị trường địa ốc sẽ phát triển ổn định hơn do nhu cầu của người dân và nhà đầu tư vẫn lớn. Vốn ngân hàng đổ vào bất động sản bị siết chặt hơn, song tổng nguồn vốn vào thị trường này sẽ không giảm", một chuyên gia cho biết.

Bất động sản là kênh đầu tư hấp dẫn 2019.

Tỷ lệ cho vay bất động sản trong tổng dư nợ toàn hệ thống ngân hàng đã giảm từ trên 10% còn 6 - 7%, song số lượng tuyệt đối vẫn liên tục tăng do tổng dư nợ toàn hệ thống tăng nhanh. Bên cạnh đó, vốn đầu tư nước ngoài, kiều hối rót vào lĩnh vực bất động sản cũng tăng mạnh mấy năm gần đây.

Các chuyên gia đánh giá, địa ốc vẫn là kênh đầu tư hấp dẫn với đa số người có tiền nhàn rỗi. Vì ngoài yếu tố sinh lời đều đặn từ việc cho thuê, bất động sản thường được kỳ vọng tăng giá trong dài hạn, trong bối cảnh đất chật người đông tại các khu đô thị.

Bất động sản giàu tiềm năng song để chọn dự án tốt là một bài toán khó với giới đầu tư. Để bất động sản sinh lời, giới đầu tư cần phải chọn được dự án có vị trí đẹp, hạ tầng tiện ích đồng bộ, chủ đầu tư uy tín, triển vọng tương lai... Với xu hướng"bỏ phố về quê" cùng chuyển dịch về kinh tế, việc làm, bất động sản các vùng ven Hà Nội như Bắc Ninh, Hưng Yên... cũng phát triển. Dòng tiền bất động sản bắt đầu chảy về các bất động sản vệ tinh Hà Nội.

Tiềm năng sinh lời lớn ở New City Phố Nối

Tại Hưng Yên, New City Phố Nối là một trong những dự án nổi bật, thu hút nhà đầu tư bởi vị trí chiến lược, vừa để ở, đầu tư, kinh doanh hoặc cho thuê.

Dự án nằm trong quần thể dự án trọng điểm của Hưng Yên với tổng diện tích lên đến hơn 100 ha tại trung tâm Phố Nối. Sở hữu hạ tầng kỹ thuật đồng bộ với các tuyến đường nội khu rộng 17,5m, New City Phố Nối đáp ứng các mong muốn của cư dân về một thành phố năng động và sầm uất.

Điểm nổi bật của New City là khoảng không gian xanh với 18,15 ha đất dành cho công viên cây xanh - mặt nước với 2 hồ điều hoà và gần 40 ha phát triển hạ tầng cũng như các công trình công cộng, khu đô thị mang đến không gian sống trọn vẹn và đẳng cấp cho cư dân.

Hạ tầng đồng bộ và cảnh quan xanh mát tại New City Phố Nối.

Đồng thời, hệ thống tiện ích nội khu đa dạng nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu cuộc sống hàng ngày của cư dân như sân tenis, sân bóng rổ, sân bóng chuyền, bể bơi tiêu chuẩn olympic, khu tập gym, trung tâm thương mại, khu vui chơi trẻ em ... Tại New City Phố Nối, trong tương lai sẽ hình thành tuyến phố đi bộ rộng 61m, mang đến không gian văn hoá, giải trí dành cho cư dân.

Dự án có 3 sản phẩm chủ đạo là biệt thự ven hồ, shophouse (nhà phố thương mại), townhouse (nhà liền kề). Với vị trí chiến lược nằm ngay Trung tâm Phố Nối - nơi khu công nghiệp Phố Nối đang phát triển sầm uất, năng động, dự án có tiềm năng kinh doanh, cho thuê rất lớn.

Khu shophouse và townhouse của New City Phố Nối có thể dễ dàng cho thuê, kinh doanh với lợi suất lớn. Đây còn là hình thức đầu tư tích luỹ tài sản có khả năng sinh lời về lâu dài cho sự gia tăng của giá trị tài sản kỳ vọng.

Lễ ra mắt dự án New City Phố Nối vừa qua đã thu hút hơn 800 khách hàng tham dự.

Lý do khiến New City thu hút nhà đầu tư từ vị trí chiến lược của New City Phố Nối. Dự án là cửa ngõ của thủ đô, chỉ cách trung tâm Hà Nội khoảng 30 phút đi xe. Với quốc lộ 5A - tuyến giao thông huyết mạch của vận tải miền Bắc và đường sắt Hà Nội - Hải Phòng chạy qua, phố Nối được lựa chọn là nơi "đóng quân" của những khu công nghiệp quy mô lớn hàng đầu khu vực. Hàng chục nghìn tỷ đang gấp rút đầu tư hứa hẹn hạ tầng tương lai sẽ đồng bộ, hiện đại.

Khu công nghiệp Phố Nối đang thu hút 25 nhà đầu tư quốc tế - chủ yếu từ Nhật Bản và Hàn Quốc như CJ (Hàn Quốc), Công ty Huyndai Aluminum (Hàn Quốc), Công ty Konishi (Nhật Bản)... với vốn đầu tư lên tới hàng tỷ USD. Sự chuyển dịch về kinh tế kéo theo chuyển dịch việc làm, nhu cầu nhà ở, nhà cho thuê với các chuyên gia, kỹ sư người nước ngoài làm việc ở các khu công nghiệp rất lớn.

(Nguồn: New City Phố Nối)