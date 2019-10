Thị trường Cần Thơ có lợi thế về quỹ đất, vị trí, hệ thống giao thông đô thị và sự phát triển đa dạng các loại hình bất động sản.

Là thành phố trực thuộc trung ương và trung tâm đô thị phát triển nhất cả vùng đồng bằng sông Cửu Long, Cần Thơ là địa phương có nhiều điều kiện thuận lợi về quỹ đất, vị trí chiến lược, hệ thống hạ tầng giao thông, quy mô dân số... để hình thành nên một thị trường bất động sản sôi động tại khu vực.

Việc quỹ đất ở Cần Thơ khá dồi dào và hệ thống giao thông đô thị phát triển đã giúp Cần Thơ trở thành điểm đến của các "ông lớn" bất động sản trong thời gian qua khi các thị trường truyền thống ngày càng khan hiếm về quỹ đất. Không chỉ tập trung tại khu vực Ninh Kiều là quận trung tâm của thành phố, nhiều dự án triển khai trong giai đoạn vừa qua mở rộng ra các quận lân cận như Ô Môn, Bình Thủy... Trong đó, có thể kể đến dự án Stella tại Bình Thủy, khu đô thị thông minh Thành Đô (tên pháp lý là dự án mở rộng khu tái định cư sau Trường Dân tộc Nội trú tại quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ) của LDG Group tại Ô Môn...

Phối cảnh khu đô thị thông minh Thành Đô tại quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ.

Theo khảo sát của LDG Group, giá bất động sản tại các quận này có xu hướng tăng, với cả đất nền và nhà phố xây sẵn trong các khu đô thị. Giá nhà phố tại dự án Thành Đô đang có mức giá khoảng 2,2 tỷ đồng cho căn nhà một trệt, 2 lầu.

"Mặt bằng giá nhà đất tại Cần Thơ đang tăng trưởng nhanh chóng, rõ rệt và sẽ còn đi lên theo thời gian", ông Nguyễn Minh Khang - Tổng giám đốc LDG Group nhận định.

Cũng theo đại diện LDG Group, bên cạnh tăng giá, thị trường bất động sản Cần Thơ còn phát triển về loại hình sản phẩm. Nếu như trước đây, người dân thành phố thường chỉ quan tâm đến sản phẩm đất nền thì hiện nay, nhiều chủ đầu tư đã phát triển các mô hình bất động sản khác để người dân có thêm sự lựa chọn. Trong đó có phân khúc nhà phố được xây dựng chắc chắn, nằm trong các khu đô thị có quy hoạch đồng bộ.

"Người dân vùng Tây Nam Bộ thường dùng cọc cừ do địa hình đất ẩm, yếu nên nhà không chắc chắn và dễ hư hỏng khi có rung chấn. Nhà phố do các chủ đầu tư xây dựng sử dụng cọc bê tông và công nghệ hiện đại nên đảm bảo an toàn nhà ở hơn", ông Khang cho biết.

Ông cũng chia sẻ thêm người dân còn lạ lẫm với mô hình nhà được đầu tư xây dựng đồng bộ và biệt lập, cần có thời gian để người dân quen dần với loại hình bất động sản này.

Lộc An