Nâng cấp đô thị, quy hoạch cảng container quốc tế và xây cao tốc nối TP HCM là những yếu tố tạo tiềm năng cho bất động sản Cà Mau.

Động lực phát triển

Thành phố Cà Mau là một trong 4 đô thị động lực của vùng, là đô thị hạt nhân vùng Tây Nam Bộ và là thủ phủ hàng đầu về ngành chế biến xuất khẩu thủy sản của cả nước. Đây cũng là điểm đến cho các tuyến du lịch về thăm di tích lịch sử, khu du lịch nghỉ dưỡng và khu dự trữ sinh quyển quốc gia mũi Cà Mau... Theo chương trình phát triển đô thị tỉnh Cà Mau, đến năm 2020, thành phố Cà Mau phấn đấu trở thành đô thị loại I.

Theo các chuyên gia, quy hoạch trở thành đô thị loại I sẽ giúp mặt bằng giá đất tại Cà Mau gia tăng tương tự những thành phố trước đó như Nha Trang, Thủ Dầu Một, Thanh Hoá... Bên cạnh đó, việc nâng cấp đô thị cũng giúp phát triển cơ sở hạ tầng, chỉnh trang đô thị, từ đó thu hút các doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư.

Toàn cảnh thành phố Cà Mau.

Ngoài bệ phóng nâng cấp đô thị lên thành phố loại I, Cà Mau đang sở hữu thế mạnh kinh tế cảng biển, logistics. Theo quy hoạch Cà Mau sẽ có 2 cảng biển lớn gồm cảng Năm Căn và cảng biển tổng hợp Hòn Khoai. Trong đó, cảng biển Năm Căn là cảng tổng hợp địa phương (loại II), còn Hòn Khoai là cảng trung chuyển container quốc tế, góp phần đưa nước ta trở thành một mắt xích trong chuỗi phân phối hàng hóa, dịch vụ toàn cầu.

"Báo cáo đầu tư dự án cảng biển tổng hợp Hòn Khoai" của Công ty CP Phát triển Cảng trung chuyển Container Quốc tế Vân Phong (VIP) xác định, tổng mức đầu tư cho cảng dự kiến là 5 tỷ USD, trong đó 3,5 tỷ USD cho "siêu cảng" và 1,5 tỷ USD cho khu trung tâm logistics. Trong tương lai, cảng biển Hòn Khoai có năng lực vận tải 800 triệu tấn hàng hóa mỗi năm, gấp 4 lần công suất hoạt động của cảng Hiệp Phước (TP HCM).

Cảng Hòn Khoai đi vào vận hành sẽ giúp Cà Mau chuyển đổi mô hình kinh tế từ thuần nông sang công nghiệp, cảng biển, logistics. Từ đó mở ra nhu cầu về bất động sản đô thị dành cho lực lượng chuyên gia, tri thức trong khối ngành vận tải biển cũng như nhân sự trong các ngành dịch vụ liên quan.

Vòng xoay tượng đài trung tâm thành phố Cà Mau.

Bên cạnh đó, dự án cao tốc TP HCM - Trung Lương - Cần Thơ - Cà Mau nối thẳng từ TP HCM xuống đến Cà Mau cũng được nhiều nhà đầu tư tham gia vào Đất Mũi quan tâm. Hiện đoạn TP HCM - Trung Lương đã hoàn thành và đưa vào khai thác, đoạn Trung Lương - Mỹ Thuận - Cần Thơ đang tích cực triển khai. Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải tiếp tục nghiên cứu đầu tư tuyến đường cao tốc Cần Thơ - Cà Mau trong kế hoạch đầu tư giai đoạn 2021-2026 với số vốn đầu tư hàng chục nghìn tỷ đồng.

Dự án Cà Mau New City

Trong đầu tư bất động sản, đầu tư vào giai đoạn đầu chu kỳ (thời kỳ bắt đáy) sẽ tạo ra hiệu quả gia tăng tốt hơn so với giai đoạn sau (thời kỳ đỉnh sóng). Tại Cà Mau, thị trường bất động sản đang ở thời kỳ sơ khởi khi chưa có nhiều dự án quy mô lớn triển khai, chủ yếu dưới dạng khu dân cư đơn lẻ hoạt động manh mún. Cà Mau New City (tên pháp lý là dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại An Sinh) là một trong những dự án đầu tiên xây dựng theo mô hình khu đô thị sinh thái, quy mô lên đến hàng trăm ha nhằm đón đầu cơ hội khi Cà Mau có thêm cảng biển và nâng cấp lên đô thị loại I.

Phối cảnh tổng thể dự án Cà Mau New City.

Giai đoạn một dự án triển khai 80ha với nhiều phân khu như nhà phố thương mại (shophouse), nhà liên kế, liên kế vườn, biệt thự... Dự án tích hợp hàng loạt tiện ích hiện đại với kỳ vọng trở thành khu đô thị kiểu mẫu tại khu cửa ngõ Đông Bắc thành phố Cà Mau.

Cà Mau New City sở hữu mức giá cạnh tranh. Nằm ngay mặt tiền Trần Hưng Đạo - trục đường trung tâm của thành phố, liền kề UBND tỉnh, sân bay Cà Mau, đất nền tại dự án có mức giá dao động khoảng 12,9 triệu mỗi m2. Chủ đầu tư cam kết cấp sổ đỏ sở hữu lâu dài.

"Khi thành phố Cà Mau nâng cấp lên đô thị loại I và cảng biển Hòn Khoai đi vào hoạt động chắc chắn bất động sản tại đây sẽ thiết lập mặt bằng giá mới", đại diện chủ đầu tư Cà Mau New City đánh giá.

Lộc An