Trên thế giới, du lịch trải nghiệm văn hoá đang làm thay đổi phong cách hưởng thụ của du khách, nhất là khách quen của những kỳ nghỉ hạng sang. Họ có xu hướng tìm kiếm những nơi lưu trú sang trọng với các tiện nghi cao cấp, mang lại không gian trải nghiệm độc đáo.

Xu hướng du lịch trên thế giới đang dần chuyển dịch theo cách hưởng thụ và tận hưởng chuyến đi. Không chỉ đam mê xê dịch, họ muốn được trải nghiệm nhiều hơn, cảm nhận nét đẹp văn hoá và bản sắc của địa phương.

Theo Tổ chức Du lịch Thế giới (WTO), du lịch văn hoá đóng góp 37% du lịch toàn cầu và dự báo có thể tăng khoảng 15% mỗi năm. Du khách ngày nay thích tìm hiểu về lịch sử, kiến trúc, tham quan bảo tàng, triển lãm nghệ thuật, các lễ hội địa phương.

Hạ Long và tiềm năng phát triển du lịch trải nghiệm văn hoá

Trong năm nay, du lịch Quảng Ninh có những bước tăng trưởng ấn tượng. Tổng lượng khách trong 5 tháng đầu năm đạt xấp xỉ 6,6 triệu lượt. So với cùng kỳ năm ngoái, lượng khách đến Quảng Ninh tăng 26%, đạt 55% so với kế hoạch năm, trong đó khách quốc tế đạt trên 2,17 triệu lượt.

Tổng thu từ khách du lịch đạt trên 11.000 tỷ đồng, tăng 32%, đạt 50% so với kế hoạch năm. Cùng với làn sóng du lịch đang phát triển mạnh mẽ tại tỉnh nhà, Hạ Long cũng đang gấp rút đẩy mạnh việc hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng nhằm đáp ứng nhu cầu trải nghiệm mới của du khách. Theo định hướng mới của thành phố, Hạ Long sẽ mở rộng sang khu vực Hòn Gai thay vì chỉ tập trung bên bờ Bãi Cháy.

Quảng Ninh là mảnh đất tiềm năng cho xu hướng du lịch trải nghiệm.

Nằm ở khu vực trung tâm của Hạ Long, Hòn Gai sở hữu đường biển dài với một bên là đồi núi, một bên là Vịnh Hạ Long. Khu vực này cũng sở hữu nhiều địa danh văn hoá nổi tiếng, phù hợp cho phát triển du lịch trải nghiệm. Mới đây, Hòn Gai cũng công bố làm đường hầm vượt biển Cửa Lục, nối hai bờ Hòn Gai, Bãi Cháy với 6 làn xe, dự kiến tổng đầu tư gần 8.000 tỷ đồng. Khi hoàn thành, công trình này sẽ góp phần kết nối các không gian du lịch ở Hạ Long và thúc đẩy các tiềm năng sẵn có của nơi này.

Best Western Premier Sapphire Ha Long - dự án nổi bật của Hòn Gai

Khu căn hộ nghỉ dưỡng Best Western Premier Sapphire Ha Long vừa ra mắt trong tháng 10 vừa qua là một trong những công trình nổi bật nhất tại Hạ Long giai đoạn cuối năm 2018. Dự án do chủ đầu tư DOJILAND (thuộc Tập đoàn vàng bạc đá quý DOJI) kết hợp với thương hiệu quản lý danh tiếng thế giới Best Western Premier xây dựng và phát triển.

Best Western Premier Sapphire Ha Long được xây dựng theo tiêu chuẩn dịch vụ 5 sao.

Toạ lạc tại số 1 đường Bến Đoan, phường Hồng Gai, dự án hưởng toàn bộ lợi thế của Hòn Gai, dễ dàng di chuyển vào trung tâm hành chính của thành phố, kết nối thuận tiện đến các điểm tham quan như Bảo tàng Quảng Ninh, chợ Hạ Long, Nhà thờ Hòn Gai, Đền thờ Đức Ông Trần Quốc Nghiễn, Khu di tích Văn hoá Núi Bài Thơ, Chùa Long Tiên...

Bên cạnh đó, Best Western Premier Sapphire Ha Long cũng sở hữu hệ thống tiện ích nổi bật cùng tầm nhìn đẹp ra vịnh kỳ quan, hướng vào thành phố, núi Bài Thơ, Cáp treo nữ hoàng, Cầu Bãi Cháy... Dự án còn được hưởng lợi từ khu tiện ích của dự án hạng A The Sapphire Residence, khu nhà phố thương mại Dragon Bay nằm sát cạnh và các khu vui chơi, giải trí thư giãn kế cận khu vực Bến Đoan.

"Best Western Premier Sapphire Ha Long là sự kết hợp của xu hướng du lịch trải nghiệm và du lịch nghỉ dưỡng đang diễn ra sôi động tại Quảng Ninh hiện nay", đại diện chủ đầu tư dự án cho biết.

Huệ Chi