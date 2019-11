Ra mắt thị trường từ tháng 9/2018, King Palace là một trong số ít những dự án chung cư cao cấp nằm ngay mặt đường Nguyễn Trãi. Theo chủ đầu tư, Công ty Cổ phần bất động sản Hoa Anh Đào, vị trí đắc địa là yếu tố quyết định giá trị của căn hộ dự án. Nguyễn Trãi là trục đường lớn huyết mạch, kết nối thẳng tới quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa.

King Palace sở hữu vị trí đắc địa tại số 108 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân.

Việc hạn chế cấp phép dự án mới tại nội thành do quỹ đất sạch ngày càng khan hiếm khiến cho các dự án khu trung tâm nhận được nhiều sự chú ý của khách hàng. Chủ đầu tư đánh giá yếu tố vị trí góp phần giúp bất động sản nội đô luôn giữ giá trị cao, đem lại tỷ suất sinh lời hấp dẫn.

"King Palace trở thành sự lựa chọn của giới thượng lưu bởi những sản phẩm giới hạn chỉ dành cho một số khách hàng", đại diện chủ đầu tư nói.

Tòa căn hộ thiết kế cao 36 tầng, từ tầng 5-36 là 410 căn hộ cao cấp, diện tích linh hoạt từ 80-259m2, tương ứng với căn hộ 2 đến 6 phòng ngủ. Cư dân ở các tầng cao dự án được tận hưởng tầm nhìn rộng thoáng toàn khu vực. Bên cạnh đó, King Palace đầu tư hệ thống tiện ích đẳng cấp quốc tế như: phòng gym, spa, sky-park lounge, nhà hàng, khu thương mại dịch vụ 5 sao.

Dự án trang bị hệ thống tiện ích, dịch vụ theo tiêu chuẩn 5 sao.

Bên trong căn hộ, các phòng rộng thoáng, tận dụng tối đa ánh sáng và gió trời tự nhiên. Chủ đầu tư cho biết, tất cả các thiết bị đều đạt tiêu chuẩn châu Âu.

"Mỗi căn hộ tại King Palace được ví như một kiệt tác nghệ thuật với gu thẩm mỹ riêng tạo nên vẻ đẹp thời thượng, tinh tế. Trong không gian sống đẳng cấp căn hộ là sự độc đáo, cuộc sống sang trọng cho từng chủ nhân", đại diện chủ đầu tư nói.

Dự án thiết kế bởi các đơn vị nổi tiếng như: DP Design (Singapore), 79Pro Vietnam và S-Design, đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe về chất lượng và thẩm mỹ.

Chủ dự án đầu tư hệ thống an toàn phòng cháy, chữa cháy đạt chuẩn của NFPA (Mỹ). Hệ thống báo cháy tự động trang bị riêng cho từng căn hộ theo hệ PA (Puplic Address) và IP (Ingress Protection), cùng hệ thống chữa cháy Sprinkler phản ứng nhanh, chống cháy lan. Hệ thống an ninh trong tòa đảm bảo nghiêm ngặt nhờ các camera hoạt động 24/24, đặt tại các vị trí quan trọng. Ngoài ra đội bảo vệ chuyên nghiệp thường xuyên trực chốt, sẵn sàng phản ứng nhanh khi có sự cố.

Đại diện King Palace nhận giải thưởng tại Dot Property Awards 2019.

Năm 2018, King Palace nhận giải thưởng "Dự án an toàn nhất Hà Nội", Top 10 dự án nổi bật nhất Việt Nam, Top 10 dự án hút dòng tiền nhất năm 2018 tại lễ vinh danh dự án dẫn đầu xu thế do báo Đầu tư tổ chức. Năm 2019, King Palace được vinh danh tại hạng mục "Dự án căn hộ có thiết kế xuất sắc nhất Việt Nam 2019" do Dot Property Awards trao tặng.

Nhằm hỗ trợ các khách hàng tiếp cận nhanh hơn đến căn hộ King Palace, chủ đầu tư Hoa Anh Đào đưa ra chính sách ưu đãi hấp dẫn. Người mua được hỗ trợ vay tối đa 65% lãi suất 0% lên tới 24 tháng tính từ thời điểm bàn giao nhà. Đơn vị chiết khấu 12% cho khách hàng thanh toán sớm đến 95% giá trị hợp đồng.

Thành Dương