Chủ đầu tư công bố mức giá từ 24-26 triệu một m2 đất nền, phù hợp phát triển sản phẩm shophouse kết hợp nhà ở tại Bình Dương.

Theo chủ đầu đầu tư Royal Market Town, thị trường bất động sản Bình Dương đang sôi ở thời kỳ sôi động. Các dự án ở nhiều phân khúc khác nhau đều ghi nhận sự quan tâm từ phía khách hàng.

Trong đó phân khúc đất nền giàu tiềm năng nhờ việc phát triển đa dạng sản phẩm từ nhà ở kết hợp shophouse đến biệt thự, liền kề. Tại Royal Market Town, chủ đầu tư phát triển theo theo mô hình đô thị kiểu mẫu tại thị trường Thuận An, Bình Dương.

Phối cảnh cổng trước dự án Royal Market Town.

Dự án quy hoạch thành những tuyến phố thương gia độc đáo và mới lạ. Hạ tầng toàn khu xây dựng hiện đại với khu công viên, đường trải thảm nhựa, hệ thống cấp thoát nước động bộ. Đơn vị cam kết đã hoàn thành pháp lý đầy đủ cho từng sản phẩm, UBND thị xã Thuận An cũng phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1:500.

Anh Phan Đình Vinh, (Thuận An, Bình Dương) sau khi mua đất nền dự án Royal Market Town cho biết nếu xây dựng nhà phố kết hợp nhà ở tại đây sẽ đáp ứng nhu cầu để ở cũng như khả năng kinh doanh.

"Điểm đặc biệt của dự án là tạo những phố đẳng cấp thương gia với các nền đất được thiết kế xây dựng linh hoạt. Khi người dân về ở sẽ vừa có thể ở và vừa kinh doanh, hình thành những dịch vụ khép kín như giải trí, spa, chăm sóc sức khỏe, coffee, kinh doanh ẩm thực", anh Vinh tính toán.

Một góc khu shophouse dự án.

Tại thị xã Thuận An, nơi Royal Market Town tọa lạc có vị trí tiếp giáp với TP HCM, với nhiều khu công nghiệp nên được chuyên gia đánh giá có nhu cầu nhà ở cao. Bên cạnh đó, Dĩ An có tốc độ giao dịch thương mại, buôn bán, cung cấp dịch vụ tăng nhanh với hai trung tâm thương mại lớn là Aeon Mall và Lotte Mart, 3 bệnh viện quốc tế, nhiều showrom ôtô.

Royal Market Town nằm ngay trung tâm thị xã Thuận An, giữa 2 thành phố lớn là Thủ Dầu Một và TP HCM. Khu vực sở hữu hàng loạt tiện ích như trung tâm mua sắm, vui chơi giải trí, y tế hiện đại.

Từ dự án, khách hàng có thể di chuyển dễ dàng đến các địa phương khác qua đường Phan Đình Giót rộng 22m, đường lớn DT743,...

Phối cảnh quy hoạch tổng thể dự án.

Hiện chủ đầu tư công bố mức giá của đất nền dự án này từ 24-26 triệu một m2. "Giá bán trên là hợp lý nếu so với các dự án khác trong khu vực và dự kiến sẽ tăng cao hơn sau khi Thị xã Thuận An nâng cấp lên thành phố. Dự án sẽ là chốn an cư, kênh đầu tư tiềm năng cho khách hàng tại Bình Dương", đại diện chủ đầu tư nói.

Thành Dương